Grindeanu amenință din nou cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 15:27
236 citiri
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” VIDEO
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu FOTO Hepta

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a transmis vineri, 31 octombrie, un mesaj membrilor și simpatizanților formațiunii, în cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Hunedoara, subliniind importanța reconectării partidului cu oamenii și criticând stilul de guvernare din care face parte, „bazat doar pe tabele și cifre seci”.

„Noi am fost cu oamenii. Noi am ținut legătura cu oamenii. Forța PSD-ului a fost strâns legată de poporul român, de oameni. Și asta trebuie să redevină principalul nostru motor”, a afirmat Grindeanu în fața delegaților.

Liderul social-democrat a făcut referire la situația actuală din coaliția de guvernare, avertizând că PSD nu va accepta să fie ignorat în luarea deciziilor majore:

„Nu se poate să ai o guvernare stabilă, din care face parte PSD-ul, și să nu ții cont de ceea ce propune PSD-ul. Așa ceva noi nu acceptăm. Venim cu politici publice bune pentru români, nu cu măsuri care să satisfacă interesele unora sau altora”.

Sorin Grindeanu a amintit și de momentul în care partidul a decis să intre la guvernare, o decizie luată în mod colectiv de mii de reprezentanți locali și parlamentari:

„Am votat aproape 5.000 de oameni – primari, consilieri județeni, parlamentari – să intrăm la guvernare. Noi, când intrăm într-un parteneriat, suntem parteneri serioși. Dacă nu suntem băgați în seamă, știm să și reacționăm”.

În discursul său, liderul interimar al PSD a criticat modul în care guvernarea se concentrează pe cifre și statistici, în loc să pună accent pe nevoile reale ale cetățenilor: „O guvernare care e doar pe tabele, care nu are nicio legătură cu oamenii, e o guvernare slabă. Dacă vrei să guvernezi bine, trebuie să faci lucrurile în legătură cu oamenii, nu pentru a da bine în fața Bruxelles-ului”.

În final, Sorin Grindeanu a transmis un apel la echilibru și responsabilitate în actul guvernării: „Orgoliul nu ține loc de guvernare. Când ești condus de orgoliu, nu poți face lucruri bune pentru oameni. Sper ca partenerii noștri de guvernare să înțeleagă acest lucru”.

Cât de aproape suntem de un guvern minoritar, în contextul „teatrului politic jucat” de PSD: „Politicienii români au dat des dovadă de inconștiență”
Cât de aproape suntem de un guvern minoritar, în contextul „teatrului politic jucat” de PSD: „Politicienii români au dat des dovadă de inconștiență”
Relația dintre PSD și premierul Ilie Bolojan pare din ce în ce mai distantă. În ultimele zile, declarațiile venite dinspre social-democrați au amplificat tensiunile: Gabriel Zetea a sugerat...
Grindeanu se plânge că pensiile magistraților au blocat coaliția: ”De 10 zile stăm şi pierdem timp, tăiem frunze la câini, facem fotosinteză”
Grindeanu se plânge că pensiile magistraților au blocat coaliția: ”De 10 zile stăm şi pierdem timp, tăiem frunze la câini, facem fotosinteză”
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a plâns joi, 30 noiembrie, de lipsa de progres în coaliție pe tema reformei pensiilor speciale ale magistraților. Social-democratul a spus,...
#Sorin Grindeanu, #coalitie de guvernare, #PSD, #Guvernul Romaniei , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare
DigiSport.ro
ANAF a facut analiza: lovitura de milioane pentru Gigi Becali
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grindeanu amenință din nou cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” VIDEO
  2. Raluca Turcan a criticat demersul fără precedent al PSD de a-l chema pe Ilie Bolojan la „Ora premierului”
  3. USR își desemnează candidatul pentru Primăria Municipiului București duminică
  4. Lui Bolojan i se cere urgent reforma administrativ teritorială. Curtea de Conturi: Peste jumătate dintre orașe nu aveau numărul minim de locuitori prevăzut în lege
  5. Încă o serie lungă de magistrați pleacă din sistem - Nicușor Dan a semnat decretele privind eliberarea din funcție
  6. 67,6 milioane lei pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie - Cum se împart banii
  7. Noi tensiuni în Coaliție - Liberalii flutură legea Nordis. „Faceți concurs, cei de la PSD și AUR, care să-l atace mai tare pe premierul Bolojan?”
  8. Deputat PSD: „Tinerii noştri pleacă la muncă în străinătate, în timp ce patronatele cer permise pentru lucrătorii asiatici”
  9. De ce nu demisionează Ilie Bolojan deși nu se înțelege cu PSD: „Nu țin cont de criticile cu tentă politică pentru a nu amplifica unele conflicte”
  10. Costul de finanțare al statului scade sub 7% pentru prima dată în 2025. Anunțul Ministerului Finanțelor