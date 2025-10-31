Grindeanu amenință din nou cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” VIDEO

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a transmis vineri, 31 octombrie, un mesaj membrilor și simpatizanților formațiunii, în cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Hunedoara, subliniind importanța reconectării partidului cu oamenii și criticând stilul de guvernare din care face parte, „bazat doar pe tabele și cifre seci”.

„Noi am fost cu oamenii. Noi am ținut legătura cu oamenii. Forța PSD-ului a fost strâns legată de poporul român, de oameni. Și asta trebuie să redevină principalul nostru motor”, a afirmat Grindeanu în fața delegaților.

Liderul social-democrat a făcut referire la situația actuală din coaliția de guvernare, avertizând că PSD nu va accepta să fie ignorat în luarea deciziilor majore:

„Nu se poate să ai o guvernare stabilă, din care face parte PSD-ul, și să nu ții cont de ceea ce propune PSD-ul. Așa ceva noi nu acceptăm. Venim cu politici publice bune pentru români, nu cu măsuri care să satisfacă interesele unora sau altora”.

Sorin Grindeanu a amintit și de momentul în care partidul a decis să intre la guvernare, o decizie luată în mod colectiv de mii de reprezentanți locali și parlamentari:

„Am votat aproape 5.000 de oameni – primari, consilieri județeni, parlamentari – să intrăm la guvernare. Noi, când intrăm într-un parteneriat, suntem parteneri serioși. Dacă nu suntem băgați în seamă, știm să și reacționăm”.

În discursul său, liderul interimar al PSD a criticat modul în care guvernarea se concentrează pe cifre și statistici, în loc să pună accent pe nevoile reale ale cetățenilor: „O guvernare care e doar pe tabele, care nu are nicio legătură cu oamenii, e o guvernare slabă. Dacă vrei să guvernezi bine, trebuie să faci lucrurile în legătură cu oamenii, nu pentru a da bine în fața Bruxelles-ului”.

În final, Sorin Grindeanu a transmis un apel la echilibru și responsabilitate în actul guvernării: „Orgoliul nu ține loc de guvernare. Când ești condus de orgoliu, nu poți face lucruri bune pentru oameni. Sper ca partenerii noștri de guvernare să înțeleagă acest lucru”.

