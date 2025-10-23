Amenințările lui Grindeanu la adresa premierului. „PSD face un joc dublu. Obiectivul este ca Ilie Bolojan să eșueze”

Tensiunile din coaliția de guvernare ating din nou un punct critic, după ce președintele PSD - Sorin Grindeanu a avertizat că vor exista „consecințe” dacă reforma pensiilor speciale, respinsă de Curtea Constituțională, va pica din nou după reglajele ulterioare.

Astfel, premierul Ilie Bolojan și Partidul Social Democrat par tot mai des să acționeze pe direcții divergente, iar blocajul actual a ajuns până la părăsirea ședinței coaliției de guvernare de către social-democrați. Aceștia au propus înființarea unui grup de lucru la nivelul liderilor coaliției pentru a rescrie legea și a stabili criterii noi privind pensiile de serviciu, însă Ilie Bolojan ar vrea să coordoneze personal această reformă. Sorin Grindeanu a declarat inclusiv faptul că Ilie Bolojan ar trebui să plece dacă legea nu trece nici după ce se reia procedura.

Politologul prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, care predă Științe Politice la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, a analizat într-un dialog cu Ziare.com cauzele noilor frământări din coaliție, punctând faptul că PSD joacă pe două planuri: guvernare formală și opoziție strategică.

„PSD vrea să recupereze electoratul pierdut către AUR”

Potrivit politologului Sergiu Mișcoiu, actuala strategie a conducerii PSD este marcată și de dorința de a recupera o parte din electoratul pierdut către AUR, un public sensibil la discursurile conservatoare și anti-sistem. În acest context, atitudinea ostilă față de partenerii de coaliție devine un instrument politic bine calculat.

„Partidul Social Democrat, așa cum am văzut la cel mai înalt nivel, face un joc dublu. Este cu un picior în această coaliție de guvernare, asumând într-o manieră formală o serie de obiective de reforme structurale, dar cu celălalt picior este în opoziție și nu este un secret pentru nimeni că partidul devine din ce în ce mai conservator, deci se apropie și în maniera în care gândește echipa de conducere și prin mesajele publice și prin statutul său de partidul care exista în vremea lui Liviu Dragnea. Poate fără personajul Liviu Dragnea, dar cu alte personaje care au intenții și direcții destul de apropiate, desigur, într-o strategie de a recupera electoratul care a plecat către AUR. Pentru aceasta, trebuie să aibă o atitudine ostilă față de partenerii de coaliție”, a spus Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

Reforma pensiilor speciale, miza unei lupte pentru imagine

Unul dintre cele mai sensibile subiecte din actuala guvernare – reforma pensiilor speciale – s-a transformat într-un câmp de confruntare politică. Sergiu Mișcoiu consideră că PSD nu a dorit ca succesul unei astfel de reforme să fie atribuit premierului Bolojan și, implicit, Partidului Național Liberal.

„Obiectivul, printre altele, este acela ca Ilie Bolojan să eșueze, să nu reușească în reformele pe care și le propune sau să reușească parțial și doar datorită eforturilor pe care le face Partidul Social-Democrat care îi salvează majoritatea, care îi garantează, practic, menținerea în funcție. PSD nu putea să lase o reformă precum cea a pensiilor magistraților să fie decontată pozitiv de către Ilie Bolojan, fiindcă nimeni nu ar fi crezut că este un efort colectiv la care a participat PSD și este doar o reușită a premierului și a PNL și USR. Și, deci, are loc această tergiversare și hărțuire care merge pe la Curtea Constituțională prin reprezentanții mai vechi și mai noi, până la culoarele Parlamentului, unde este foarte posibil ca un proiect legislativ de tip corectiv să fie, la rândul său, scăpat că îi lipsește total substanța, tocmai pentru ca această reformă să se împotmolească”, a opinat Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

„Mișcarea de a sprijini menținerea privilegiilor magistraților nu ajută PSD”

Sergiu Mișcoiu indică faptul că actuala strategie a PSD conține contradicții. Pe de o parte, partidul afișează un discurs conservator, cu accente de revenire la epocile Iliescu și Dragnea, însă, pe de altă parte, protejează interesele magistraților și ale altor elite bugetare, ceea ce îl readuce în postura de partid „sistemic”.

„Aici este o problemă cu strategia Partidului Social Democrat, pentru că, de o parte, vedem un discurs conservator cu iz de întoarcere la un PSD din epocile Iliescu și Dragnea, pe de altă parte, protejarea unor interese colective precum cele ale magistraților apropie PSD-ul, mai degrabă de PSD-ul din epocile Năstase și poate Ponta, ori publicul care a migrat la AUR a migrat tocmai fiindcă PSD-ul era perceput ca un partid sistemic. Cu alte cuvinte, mișcarea în sine de a sprijini menținerea privilegiilor magistraților, care este transparentă pentru o parte mare a publicului, nu ajută Partidul Social Democrat în a-și recupera electoratul plecat la AUR. Mai mult îl încurcă în mod serios.

Deci, cele două obiective: a nu-l lăsa pe Bolojan să capitalizeze în urma acestei reforme și a recupera dintr-un electorat pierdut printr-un discurs de tip anti-liberal sau liberal se bat cap în cap”, a menționat profesorul Sergiu Mișcoiu în analiza sa pentru Ziare.com.

