Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:31
Sorin Grindeanu cere ANAF-ului să verifice adaosul comercial pentru alimentele de bază. Șeful PSD acuză comercianții că au majorat deja prețurile
Sorin Grindeanu cere controale ANAF FOTO captură video /digi24.ro

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să efectueze controale pentru a verifica dacă comercianții respectă limitele de adaos comercial – 20% pentru alimentele de bază și 5% pe lanțul de distribuție.

Totodată, Grindeanu a cerut verificări pentru a se stabili dacă, pe durata plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestora.

Grindeanu susține că prețurile au fost majorate

”Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflației și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă loc la niciun fel de interpretări!”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni, într-o postare pe Facebook.

El a menționat că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale, pentru a justifica o eventuală neprelungire a acestei măsuri de la 1 octombrie.

”Solicit conducerii ANAF – instituția responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgență acțiuni de control și să verifice dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreaga perioadă de valabilitate a măsurii, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestor produse”, a arătat Grindeanu, în acest context.

Raport prezentat coaliției de guvernare

Potrivit acestuia, rezultatele controalelor trebuie incluse într-un raport care să fie urgent prezentat coaliției de guvernare.

Sâmbătă, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliție, iar PSD nu poate fi de acord că o asemenea măsură.

În replică, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

”Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților”, a transmis Dogioiu.

