Cea mai recenta declaratie de avere a lui Sorin Grindeanu. Salariul de 10.000 de euro lunar, pentru care a trebuit sa ii dea explicatii sotiei, a devenit realitate

Potrivit ultimei declaratii de avere, Sorin Grindeanu detine o locuinta in Giroc, comuna rezidentiala de la marginea Timisoarei, si un apartament in Timisoara. Casa familiei Grindeanu a fost construita in 2005, iar apartamentul a fost cumparat in 2007.Din declaratia de avere a lui Grindeanu a disparut un teren de 270 mp din Timisoara, pe care fostul premier l-a vandut in luna martie a acestui an cu 55.000 de euro. Asta inseamna, ca Grindeanu a vandut terenul la un pret de 203,7 euro/mp.La capitolul venituri, seful ANCOM a inregistrat in 2019 o crestere spectaculoasa fata de 2018. Astfel, daca in 2018 Grindeanu a avut din salariul de la ANCOM un venit de 156.802 lei, in 2019 fostul premier a obtinut de la ANCOM un venit de 528.221 lei. Asta inseamna un salariu lunar net de 44.000 de lei.Sorin Grindeanu a reusit sa puna si bani deoparte. Potrivit ultimei sale declaratii de avere, seful ANCOM si-a deschis in 2019 trei conturi bancare in care are 37.000 de lei si 110.000 de euro.In 2018, cand se vehicula ca are, din postura de presedinte al ANCOM, un salariu de 10.000 de euro lunar, Sorin Grindeanu a declarat ca salariul sau este de 8.000 de lei lunar, din cauza articolelor in care se spune ca are salariu de 10.000 de euro fiind nevoit sa ii dea explicatii sotiei sale., spunea Grindeanu in 2018, cu putin timp inainte de a-i "exploda" salariul.