Fostul premier Grindeanu renunta la sefia ANCOM. El se intoarce in viata politica a PSD ca membru al echipei Ciolacu-Firea

Ce mai probabil candideaza pentru Parlament

Vineri, termen limita pentru candidaturi

"Imi depun candidatura pentru prim-vicepresedinte, pentru ca am luat decizia sa ma reintorc in politica intr-o echipa din care fac parte nu doar Marcel, eu si Gabi Firea... sunt multi. Cred ca e momentul in care PSD are nevoie de toti si e un moment in care toti trebuie sa punem umarul si nu ma dau inapoi de la aceasta chestiune", a declarat vineri Sorin Grindeanu pentru expressdebanat.ro. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a repetat constant invitatia facuta catre Grindeanu de a se alatura echipei sale la viitorul Congres. Grindeanu a participat la mai multe sedinte ale filialelor judetene ale partidului si a sugerat ca ar dori sa revina in fruntea PSD, insa nu se pronuntase oficial in privinta unei candidaturi la Congres.Reintoarcerea sa in viata politica a PSD inseamna pentru Sorin Grindeanu renuntarea la postul de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), pe care il ocupa din 7 noiembrie 2017.Cel mai probabil, fostul premier va candida si pentru un loc in Parlament la alegerile din iarna, scrie Digi 24. Vineri, 7 august, ora 16:00, a fost termenul-limita pana la care s-au putut depune candidaturile pentru Congresul PSD, pe care social-democratii intentioneaza sa il organizeze in data de 22 august.Conducerea interimara a partidului a stabilit ca la Congres candidaturile pentru functiile de conducere sa se faca pe motiuni, adica cel care vrea sa candideze pentru functia de presedinte sa vina si cu echipa de prim-vicepresedinti si vicepresedinti.Din echipa lui Marcel Ciolacu, care candideaza pentru sefia partidului, mai fac parte Paul Stanescu - secretar general si Lia Olguta Vasilescu Mihai Tudose si Radu Moldovan, pentru functiile de vicepresedinti pe domenii de activitate.