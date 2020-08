Sorin Grindeanu anunta ca este membru PSD: "O sa mai ocup functia de la ANCOM o perioada scurta de timp"

"Atata timp cat sunt in echipa lui Marcel Ciolacu , inseamna ca sunt membru al PSD . (...) Ce ma face pe mine sa revin in politica activ, m-am considerat tot timpul un om de stanga, asa m-am considerat si cand am pierdut calitatea de membru de partid. Dar va spun ca, sincer, de fiecare data cand priveam spre scena politica din functia pe care am ocupat-o si o sa o mai ocup o perioada scurta de timp, normal ca dragostea mea a fost fata de partidul care mi-a oferit foarte multe. Am fost viceprimar la Timisoara, deputat, presedinte de Consiliu Judetean, ministru, prim-ministru", a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3, miercuri seara.Sorin Grindeanu a spus ca nu a ezitat sa se alature social-democratilor, desi mandatul sau la ANCOM este pana in 2023."Atata timp cat colegii mei, echipa pe care o construim acum, mi-au cerut sa ma implic in politica nu am ezitat, desi mandatul la ANCOM era pana in 2023, nu am avut nicio ezitare fata de colegii mei, daca pot sa ajut. Ce m-a facut, in schimb, sa ma inscriu in partid, cand eram tanar student. S-au spus foarte multe lucruri despre noi. In toata istoria noastra post-revolutionara s-a incercat sa se puna pe PSD, pe membrii sai, sa se puna diverse stampile, una singura nu s-a putut pune. In PSD, si acesta este si motivul pentru care am devenit membru activ, in PSD sunt cei mai buni specialisti. De fiecare data cand PSD a guvernat a fost crestere economica. Cand a venit dreapta sa guverneze, cu o singura exceptie, 2004-2008, guvernul domnului Tariceanu, am avut criza economica. De fiecare data. Aceasta stampila a noastra, de oameni care stiu sa guverneze, fie ca vorbim de administratiile locale, fie ca vorbim de administratia centrala, a fost ceea ce a contat de fiecare data cand am castigat increderea cetatenilor", a mai declarat Grindeanu.Fostul premier a afirmat ca nu a fost singurul moment delicat pentru PSD cand l-a indepartat din functia de premier, prin motiune de cenzura, si ca cel mai grav lucru a fost ca social-democratii si-au pierdut "partial din aura"."Cred, nu a fost singurul moment delicat pentru PSD, au mai fost si altele. Cred ca cel mai grav lucru e ca ne-am pierdut partial parte din aceasta aura de oameni care stiu sa guverneze. Sunt cauze pentru asta. Nu mai e timp sa cauti vinovati, dar e timpul sa vedem ce am gresit si sa nu repetam greselile. PSD va fi o echipa in care toate lucrurile vor fi foarte bine delimitate si fiecare va sti exact ce are de facut", a sustinut Grindeanu.Sorin Grindeanu si-a anuntat,duminica, revenirea in PSD Timis, dar si ca isi doreste functia de presedinte executiv."Voi reintra in politica, nu am lipsit la nicio campanie din ultimii 20 de ani si tot ce-mi doresc este sa redevenim echipa castigatoare de la PSD Timis. Am incredere in Alfred Simonis, in Eugen Dogariu , in Sebastian Raducanu, in Calin Dobra si in Voichita Lazureanu, care stiu ca va face o figura excelenta in aceste alegeri, cat si in toti ceilalti candidati. Trebuie sa redevenim principala forta politica si va anunt acum ca voi candida pentru functia de presedinte executiv, in echipa lui Marcel Ciolacu", le-a transmis Sorin Grindeanu celor din PSD Timis, in cadrul unei intalniri online.