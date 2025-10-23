Sorin Grindeanu, un nou atac la premierul Ilie Bolojan. Îi recomandă să guverneze cu "inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan după ce a respins reforma pensiilor speciale ale magistraților. Grindeanu a spus că „poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetăţeni” și a acuzat că Bolojan urmărește doar un „joc de imagine”. Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma, motivând „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii termenului de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.

„Să arătăm că PSD poate să se schimbe fără să-şi renege rădăcinile. Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni. Aţi văzut că n-am folosit pluralul”, a spus Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe organizată la PSD Dolj, conform Stirile ProTV.

Mai mult, el a afirmat despre Bolojan că, de fapt, oficialul nu-și dorește cu adevărat să rezolve problema pensiilor magistraților, ci că mai de grabă totul ar fi un „joc de imagine.”

„Nu poţi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi, să vină ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM şi există această hârtie şi adresă trimisă de Radu şi tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti învăţat. Şi te aştepţi de la Curtea Constituţională să treacă peste aceste lucruri. Şi vii ieri în coaliție şi spui următorul lucru: am de gând să o iau de la capăt, în acelaşi mod. Şi atunci se pune întrebarea, îţi doreşti cu adevărat să îndrepti aceste nedreptăţi, aceste injustiţii sociale, dacă vreţi, sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal şi nu vrei să rezolvi această problemă?”, a mai spus Grindeanu.

Miercuri, PSD Dolj a votat să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte și pe Claudiu Manda ca secretar general la congresul din 7 noiembrie.

