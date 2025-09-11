Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată”

Au început mazilirile în cadrul Partidului Social Democrat înainte de definitivarea conducerii, care e interimară încă din luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Sorin Grindeanu a dat semnalul că își pregătește terenul pentru o bătălie internă dură, cu mize uriașe pentru viitorul partidului.

Într-o mișcare menită să-și securizeze majoritatea înaintea congresului amânat din această toamnă, liderul PSD l-a înlocuit pe Daniel Suciu din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților cu Natalia Intotero, fost ministru al Familiei în Guvernul Ciolacu și lider influent al organizației PSD Hunedoara, considerată una dintre cele mai solide filiale social-democrate din Transilvania, capabilă să livreze un număr important de delegați la congres.

Simultan, Grindeanu l-a mazilit și pe Mitică Mărgărit din funcția de chestor al Camerei Deputaților, o lovitură directă pentru organizația PSD Galați, controlată de eurodeputatul Dan Nica și primarul Ionuț Pucheanu. Surse politice susțin că Pucheanu se numără printre criticii vocali ai lui Sorin Grindeanu în interiorul partidului și ar putea sprijini candidatura senatorului Titus Corlățean pentru șefia PSD. În locul lui Mărgărit, a fost numită Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii și reprezentantă a PSD Argeș, filială cu greutate națională și cu o influență semnificativă asupra votului la congres.

Prin aceste schimbări, Sorin Grindeanu transmite mesajul potrivit căruia nu tolerează contestatari în jurul său și este dispus să-și folosească poziția pentru a-și întări controlul asupra partidului.

Acțiunile lui Grindeanu vin într-un moment delicat pentru PSD, care traversează o perioadă de fragmentare internă și de căutare a unei direcții ideologice. Congresul, deja amânat, ar putea deveni scena unei confruntări între tabăra Grindeanu și o eventuală grupare reformistă. Deocamdată, însă, nu există o mișcare politică articulată care să-l provoace pe actualul lider, iar schimbările operate par să fie parte dintr-un plan de consolidare a puterii în vederea viitoarelor negocieri.

Miza este uriașă, spun analiștii, pentru că PSD trebuie să decidă dacă rămâne într-o logică de putere pragmatică pentru a păstra controlul asupra guvernării până la alegerile din 2028 sau dacă încearcă o repoziționare pe termen lung, care să-i permită să redevină partidul dominant pe scena politică și să trimită un candidat viabil la prezidențialele pe care nu le-a mai câștigat din vremea lui Ion Iliescu.

Cristian Andrei, consultant politic și coordonator al Agenției de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică - consideră că aceste maziliri arată începutul unei lupte interne, dar nu neapărat existența unei alternative reale la conducerea actuală a PSD. Într-o analiză pentru Ziare.com, Cristian Andrei a spus că miza nu este doar controlul organizațional, ci și direcția ideologică și politică a partidului, care pare tot mai neclară.

Primele mișcări de putere ale lui Grindeanu

Consultantul politic este de părere că amânarea congresului arată slăbiciunea actualei conduceri, dar și fragmentarea partidului, fiindcă nici Grindeanu, nici ceilalți lideri nu par să fi ajuns la un consens privind direcția formațiunii.

„Până în acest moment nu s-a conturat o altă tabără, o altă mișcare politică de reformare a PSD sau de schimbare a strategiei politice, ori un lider care să aibă șanse reale pentru a câștiga lupta din PSD. Totodată, amânarea Congresului arată că nici tabăra Grindeanu nu este suficient de puternică sau nu găsește un punct comun cu ceilalți și că PSD este fragmentat. În PSD nu este doar un joc de putere, ci și o neclaritate majoră despre direcția politică și chiar ideologică a partidului”, a spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

„PSD a scăzut dramatic în ultimii ani în susținere, a pierdut alegători”

Cristian Andrei arată că PSD oscilează între pragmatismul de a rămâne la guvernare, cu obiectivul de a avea premier și de a controla jocul politic până în 2028, și tentația de a-și construi o strategie pe termen lung, care să-i redea statutul de partid principal, capabil chiar să ofere un președinte al României. Analistul remarcă faptul că social-democrații au rămas fără electoratul din vremea discursului populist.

„Partidul este prins între tentația pragmatică de a rămâne la putere, de a avea premier peste un an și jumătate, de a fi la putere când se organizează alegerile din 2028, și, de cealaltă parte, dorința de a câștiga un drum propriu pentru următorii 5-10 ani, cu șanse de a reveni partidul principal și de a da poate chiar un președinte. Evident, există și posibilitatea reală ca PSD să nu-și mai revină vreodată sau să continue scăderea. Iar toată această dilemă pornește de la faptul că PSD a scăzut dramatic în ultimii ani în susținere, a pierdut alegători și și-ar dori să recupereze discursul populist patriotic cumva, dar nu știe cum. PSD este prins între realitatea puterii mai mici de azi, visul puterii mai mari în viitor sau spaima de a deveni irelevant”, a menționat Cristian Andrei în analiza pentru Ziare.com.

