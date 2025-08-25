Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la București: „Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție”

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 14:48
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD FOTO: Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 25 august, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că ”PSD este într-o formă de izolare în această coaliție”. Liderul PSD a mai spus că, în acest scenariu, sunt șanse mari să se rupă coaliția, în acest scenariu.

”Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică”, a adăugat el.

Președintele interimar al PSD a declarat că a discutat în ședința conducerii partidului despre alegerile din Capitală.

”L-am felicitat pe Daniel Băluță că este pe locul întâi în sondaje”, a spus el. Întrebat dacă PSD este de acord cu alegeri în luna noiembrie, Grindeanu a răspuns: ”Să vedem dacă vor fi alegeri în noiembrie”.

”Eu îmi doresc ca această coaliție să continue și îmi doresc să continue pentru că e singura variantă, în acest moment, de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că, dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite niște coordonate, inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de București, vorbim și de alte autorități locale unde ar putea să se desfășoare aceste alegeri, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea, de aceea trebuie să privim cu înțelepciune”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat despre scenariul unei înțelegeri PNL-USR la Capitală, președintele interimar al PSD a spus: ”Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliție, ceea ce, măcar să știm cum stăm”.

Întrebat dacă s-ar rupe coaliția în acest caz, Grindeanu a spus: ”Sunt șanse foarte mari”.

”Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. Nu că dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă și faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment. În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfășoare aceste alegeri, da, mergem înainte, dar să le facem doar că vrea USR-ul, mă scuzați…”, a spus el.

Despre faptul că PSD nu este de acord să respecte legea care prevede că alegerile au loc în 90 de zile de la vacantarea postului, Grindeanu a spus că nu în forma asta se pune problema.

”Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de președinți de consilii județene, de primari, în unele localități s-a depășit evident acest termen de 90 de zile. Sunt lucruri pe care guvernul, nu PSD-ul, nu PNL-ul le decide. O să vedem după-masă. (..) Guvernul nu e mai presus de lege, dar guvernul are în atribuțiuni să organizeze sau nu alegeri”, a explicat el.

Grindeanu a menționat că ”în urmă cu vreun an a existat un candidat comun care, deși a avut în spate o coaliție PSD și PNL, n-a reușit - dincolo de înțelegerile din coaliția de la acel timp - să întrunească încrederea bucureștenilor”.

”Putem să facem orice fel de înțelegeri în birouri, dar mutarea voturilor nu e chiar așa simplă. Nu înseamnă că,dacă se retrage Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu în favoarea lui Daniel Băluță, care stă în acest moment cel mai bine, voturile vor merge automat acolo. Cum de asemenea nu înseamnă că dacă se retrage Daniel Băluță și își dă susținerea pentru Ciprian Ciucu PSD-știi sau cei care îl votează pe Daniel îl vor vota încolonați. (..) Eu vreau să finalizez sondajul PSD-ului și o să vedem”, a adăugat Grindeanu.

Guvernul, în tensiune maximă din cauza Pachetului 2 de reforme. Surse: Ședința de guvern se amână. Bolojan, în negocieri cu Grindeanu
Guvernul, în tensiune maximă din cauza Pachetului 2 de reforme. Surse: Ședința de guvern se amână. Bolojan, în negocieri cu Grindeanu
Premierul Ilie Bolojan va merge, săptămâna viitoare, în Parlament pentru a angaja răspunderea guvernului pe Pachetul 2 de măsuri fiscale și de austeritate. Este vorba despre pachetul care...
PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”
PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni, 25 august, că social-democrații sunt de acord cu mare parte din pachetul de eliminare a privilegiilor, dar a precizat că mai sunt...
