Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei va fi desemnat în urma unor „măsurători”, anunță Grindeanu. Firea și Băluță, favoriți

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 15:16
Gabriela Firea și Daniel Băluță FOTO / Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că PSD are măsurători în desfăşurare, pentru a vedea cine are şansele cele mai multe, la Primăria Capitalei, el arătând că şi Gabriela Firea şi Daniel Băluţă sunt colegi care pot să câştige alegerile.

”Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie. Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Birou Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidatilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, la Parlament.

Grindeanu a anunţat că PSD are în curs şi mai multe sondaje.

”În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Coaliția de guvernare a stabilit că alegerile parțiale pentru Primăria București vor avea loc pe 7 decembrie 2025.

