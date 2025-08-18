Sorin Grindeanu a recunoscut cât costă ceasul său: "E același de vreo patru-cinci ani"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că are acelaşi ceas de vreo patru ani, cinci ani de zile şi a dat pe el în jur de două mii de euro, el infirmând informaţiile apărute recent în presă că ar fi pierdut de curând un ceas în valoare de 90.000 de euro.

Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat după şedinţa conducerii PSD dacă a pierdut un ceas de 90.000 de euro. ”Asta este o glumă. Chiar aşa o cataloghez. De prost gust. (..) Am acelaşi ceas de vreo patru ani de zile, cinci ani de zile. Vă rog să verificaţi pe net, să daţi pozele”, a spus liderul PSD. Întrebat cât costă ceasul lui, Sorin Grindeanu a afirmat că a dat pe el în jur de două mii de euro. ”Ăsta este ceasul despre care spuneau că e spre 90.000 euro. Nu mi l-a furat nimeni. N-am mai mers cu avionul de vreo trei luni”, a mai comentat Grindeanu.

Nu este însă prima dată când ceasul lui Sorin Grindeanu ajunge în atenția publicului. În vara anului 2024, o filmare virală l-a surprins în timp ce își scotea ceasul și îl băga în buzunar chiar înainte de a face declarații de presă. Gestul a alimentat atunci speculații privind valoarea accesoriului și posibile încercări de a ascunde un obiect de lux.

Ulterior, Grindeanu a explicat că mișcarea nu a avut nicio legătură cu valoarea ceasului, ci doar cu o problemă tehnică la telescop (mecanismul de prindere al brățării). Tot el a precizat că este același ceas purtat de câțiva ani și că, dacă ar fi fost vorba de un model de lux, acesta ar fi apărut obligatoriu în declarația sa de avere.

Ads

În același context, liderul PSD a ironizat și adversari politici, făcând aluzie la un episod în care Rareș Bogdan a fost fotografiat purtând un ceas Rolex scump la piață. „Ceasul meu e mai ieftin decât batistuța unora”, a spus Grindeanu, adăugând în glumă că ar fi dispus să facă „schimb pe loc” cu ceasul altuia.

Ads