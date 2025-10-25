Sorin Grindeanu cere libertate de opinie în coaliţie: „Nu suntem în Coreea de Nord”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, 25 octombrie, în contextul discuțiilor aprinse privind legea pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu trebuie confundată cu tăcerea în faţa greşelilor. Acesta a subliniat că partidul său va continua să îşi exprime poziţiile critice acolo unde consideră necesar, chiar dacă face parte din coaliția de guvernare.

„Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi aşa şi nu ne-am transformat într-o sectă de asta de adulatorii politicilor unora. Da, venim, ne spunem punctul de vedere, venim cu propuneri constructive. În coaliţie deciziile se iau în consens cu toţi actorii din coaliţie, dar nu poţi să nu vii cu propunerii pe care noi le considerăm constructive şi nu poţi să nu zici nimic când unele propuneri sunt proaste. De exemplu, Ordonanţa 52, care a blocat România. A blocat România atât administraţiile locale cât şi administraţia centrală. Sau refacem deficitul cu CASS pentru mame, refacem deficitul cu CASS pentru deţinuţii politici, foştii deţinuţi politici sau pentru veteranii de război. Aşa se reface deficitul? Ce vreţi de la noi? Să stăm să ne uităm cum se fac aceste greşeli, să nu spunem nimic? Asta nu înseamnă că nu suntem, aşa cum am spus, partea acestei coaliţii. Dar şi când avem lucruri de spus, o să le spunem apăsat”, a transmis Sorin Grindeanu.

Declarațiile au fost făcute la Buzău, unde Grindeanu a participat la Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene a PSD, eveniment care a stabilit candidatura fostului premier Marcel Ciolacu la alegerile din 7 decembrie pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean.

În privinţa reformei pensiilor speciale, liderul social-democrat a precizat că termenul-limită impus prin PNRR este 28 noiembrie. Până la această dată, România trebuie să adopte un nou proiect de lege, altfel riscă să piardă 231 de milioane de euro.

„Avem o dată, 28 noiembrie, până la care trebuie să avem un nou proiect, altfel vom pierde 231 de milioane de euro, fiind bornă în PNRR. Avem o nemulţumire socială, pe bună dreptate, legată de vârsta de pensionare, 48-49 de ani, de cuantumul pensiei, care trebuie să fie reparată. Şi avem două posibilităţi. Să mergem pe acelaşi drum, prin angajarea răspunderii, cu aceeaşi formă a legii, aşa cum a propus în coaliţie primul ministru Ilie Bolojan, sau să încercăm să vedem dacă există disponibilitate la dialog şi din partea celorlalţi, în mod rapid, să se facă un proiect de lege, astfel încât, până în data de 28, să apucăm să fie şi promulgat şi să nu pierdem acea sumă de bani”, a declarat Sorin Grindeanu.

