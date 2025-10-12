Nicușor Dan sau Ilie Bolojan, cu cine este mai „compatibil” Sorin Grindeanu. „Arată și o abilitate politică”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care ocupă şi funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat duminică seară, 12 octombrie, că are relaţii instituţionale corecte, atât cu Ilie Bolojan, cât şi cu Nicuşor Dan.

Întrebat dacă Nicuşor Dan are stofă de politician, Grindeanu a răspuns: ”Foarte mult”.

Întrebat, duminică seară, la Antena 3, cu cine este mai compatibil, cu premierul Ilie Bolojan sau cu preşedintele Nicuşor Dan, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat: ”Este foarte greu să răspund, deşi poate trebuie să fie foarte uşor. Preşedintele ar trebui să înţeleagă toată lumea, că e preşedinte de tuturor românilor. Dar, având în vedere istoria şi ceea ce am avut noi, experienţe în România, nu tot timpul stau lucrurile aşa. Cu amândoi am relaţii instituţionale corecte”.

Întrebat dacă Nicuşor Dan are stofă de politician, Grindeanu a răspuns afirmativ şi a arătat că nu este uşor a cineva să fie reales în funcţia de primar al Capitalei.

”Foarte mult. Da. Exemplul cel mai bun e că e foarte greu să fii reales primar de Bucureşti. Foarte greu să-ţi iei al doilea mandat la rând, din punctul meu de vedere. Să vii după aceea, după un an bulversant electoral, cum a fost 2024, să vii să câştigi de pe postura de independent alegerile prezidenţiale, Asta arată mai mult decât sloganul de 'România onestă', arată și o abilitate politică”, a declarat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că uneori în coaliţia de guvernare pare că se vorbeşte pe limbi diferite ”dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noştri de la UDMR”.

El a adăugat că ”uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”.

Mai mulţi lideri PSD l-au atacat în ultima perioadă pe premierul ILie Bolojan.

