Previziunea sumbră a unui primar PSD, dacă Sorin Grindeanu rămâne la conducere: „Ne vom duce sub 10%. Nu mai are ce oferi”

Primarul Buzăului, Constantin Toma, consideră că Sorin Grindeanu nu mai are nimic de oferit social-democraților la conducerea PSD. Toma, care îl susține pe senatorul Titus Corlățean pentru șefia partidului, a explicat la RFI miercuri, 17 septembrie, că Sorin Grindeanu și echipa lui „acum doar încurcă”.

„Puteau să facă multe lucruri până acum, cât au fost la putere, acum doar încurcă”, a declarat primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), despre liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Constantin Toma crede că PSD poate coborî și sub pragul de 10% în sondaje cu actuala conducere.

„Ne ducem încet-încet, dacă acum am coborât cu mult sub 20%, ne vom duce sub 10%. Deci nu mai poate oferi ceva domnul Sorin Grindeanu, nu mai are ce oferi, el și echipa lui. Puteau să facă multe lucruri până acum, cât au fost la putere, acum doar încurcă. Ori ieși de la guvernare și nu mai spui nimic ori dacă stai la guvernare, încearcă să ajuți reformele, nu să le încurci”, a spus primarul Constantin Toma la RFI.

El crede că PSD are nevoie să se reinventeze sub o nouă conducere.

Întrebat de ce ar arăta mai bine PSD-ul cu Titus Corlățean președinte, în condițiile în care nici el nu este o figură nouă în partid, primarul Buzăului a răspuns: ”Nu este nou, dar și-ar putea face o echipă, sper să fiu și eu în ea și mulți colegi, pentru că suntem în legătură mulți, din toată țara, astfel încât să putem schimba și să venim cu un suflu nou, pentru că este nevoie de un partid social democrat puternic, care trebuie să se reinventeze”.

Congresul PSD pentru alegerea noii conduceri este așteptat în toamna acestui an.

Până acum, și-au anunțat intenția de a candida pentru șefia partidului actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu, și senatorul Titus Corlățean. Acesta din urmă este susținut între alții de primarul Buzăului, Constantin Toma.

