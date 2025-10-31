Sorin Grindeanu, noi critici la adresa guvernului din care face parte și PSD: „Este inadmisibil să tacă în fața diminuării trupelor americane din România” VIDEO

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa Guvernului, acuzând lipsa de reacție în fața anunțului privind diminuarea trupelor americane din România. În cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Hunedoara, Grindeanu a cerut explicații publice și a anunțat convocarea Biroului Permanent Național al partidului pentru a discuta situația.

„Am convocat Biroul Permanent și am chemat premierul, ministrul Apărării și ministrul de Externe pentru că suntem într-o situație care trebuie explicată. Este inadmisibil ca, de trei zile, de când avem acest anunț privind diminuarea trupelor americane în România, să nu iasă nimeni să spună ceva. La Guvern se tace în acest moment. Nu se spune nimic”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că românii au dreptul să fie informați și că tăcerea autorităților ridică semne de întrebare asupra gestionării relațiilor strategice ale țării:

„Românii au dreptul să știe în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor. Ce va face România, țară membră NATO, în perioada următoare pentru a-și păstra același nivel de securitate și siguranță? Noi suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai lungă graniță cu Ucraina. Nu se poate ca nimeni să nu spună nimic și totul să fie tratat într-o cheie politică”.

Sorin Grindeanu a reamintit rolul esențial al parteneriatului strategic cu Statele Unite, subliniind contribuția trupelor americane la securitatea României: „Americanii au venit aici și sunt în continuare aici. Le mulțumim pentru ajutorul din acești ani, dar trebuie să ne întrebăm: ce facem noi de acum încolo ca să păstrăm același nivel de siguranță? Cum să nu vii să le spui românilor ce ai de gând și care sunt planurile? Asta nu e guvernare”.

Totodată, președintele interimar al PSD a criticat și ineficiența Guvernului din care face parte în gestionarea fondurilor europene, menționând riscul pierderii unor sume importante din PNRR.

„Cum să-ți pui problema ca, în 28 noiembrie, să pierzi 230 de milioane de euro doar pentru că nu vrei să faci nimic? Acea sumă putea fi atrasă din PNRR, dar dacă Guvernul continuă pe aceeași cale, nu o va putea obține, pentru că refuză să adopte legea pensiilor speciale pentru magistrați” a mai spus Sorin Grindeanu în discursul său de la Deva.

