Sorin Grindeanu, noi critici la adresa guvernului din care face parte și PSD: „Este inadmisibil să tacă în fața diminuării trupelor americane din România” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 15:59
154 citiri
Sorin Grindeanu, noi critici la adresa guvernului din care face parte și PSD: „Este inadmisibil să tacă în fața diminuării trupelor americane din România” VIDEO
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa Guvernului, acuzând lipsa de reacție în fața anunțului privind diminuarea trupelor americane din România. În cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Hunedoara, Grindeanu a cerut explicații publice și a anunțat convocarea Biroului Permanent Național al partidului pentru a discuta situația.

„Am convocat Biroul Permanent și am chemat premierul, ministrul Apărării și ministrul de Externe pentru că suntem într-o situație care trebuie explicată. Este inadmisibil ca, de trei zile, de când avem acest anunț privind diminuarea trupelor americane în România, să nu iasă nimeni să spună ceva. La Guvern se tace în acest moment. Nu se spune nimic”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că românii au dreptul să fie informați și că tăcerea autorităților ridică semne de întrebare asupra gestionării relațiilor strategice ale țării:

„Românii au dreptul să știe în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor. Ce va face România, țară membră NATO, în perioada următoare pentru a-și păstra același nivel de securitate și siguranță? Noi suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai lungă graniță cu Ucraina. Nu se poate ca nimeni să nu spună nimic și totul să fie tratat într-o cheie politică”.

Sorin Grindeanu a reamintit rolul esențial al parteneriatului strategic cu Statele Unite, subliniind contribuția trupelor americane la securitatea României: „Americanii au venit aici și sunt în continuare aici. Le mulțumim pentru ajutorul din acești ani, dar trebuie să ne întrebăm: ce facem noi de acum încolo ca să păstrăm același nivel de siguranță? Cum să nu vii să le spui românilor ce ai de gând și care sunt planurile? Asta nu e guvernare”.

Totodată, președintele interimar al PSD a criticat și ineficiența Guvernului din care face parte în gestionarea fondurilor europene, menționând riscul pierderii unor sume importante din PNRR.

„Cum să-ți pui problema ca, în 28 noiembrie, să pierzi 230 de milioane de euro doar pentru că nu vrei să faci nimic? Acea sumă putea fi atrasă din PNRR, dar dacă Guvernul continuă pe aceeași cale, nu o va putea obține, pentru că refuză să adopte legea pensiilor speciale pentru magistrați” a mai spus Sorin Grindeanu în discursul său de la Deva.

Grindeanu amenință din nou cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” VIDEO
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” VIDEO
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a transmis vineri, 31 octombrie, un mesaj membrilor și simpatizanților formațiunii, în cadrul Conferinței Extraordinare...
Trei direcții propuse de Sorin Grindeanu pentru viitorul PSD: „Dintre toți foștii președinți, doar Marcel Ciolacu mai e în partid. La Congres îi invit pe toți” VIDEO
Trei direcții propuse de Sorin Grindeanu pentru viitorul PSD: „Dintre toți foștii președinți, doar Marcel Ciolacu mai e în partid. La Congres îi invit pe toți” VIDEO
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a trasat principalele direcții pe care și le propune pentru viitorul partidului, în cadrul Conferinței Extraordinare a...
#Sorin Grindeanu, #PSD, #Guvernul Romaniei , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sorin Grindeanu, noi critici la adresa guvernului din care face parte și PSD: „Este inadmisibil să tacă în fața diminuării trupelor americane din România” VIDEO
  2. Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de stat german pentru Europa. „Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est”
  3. Trei direcții propuse de Sorin Grindeanu pentru viitorul PSD: „Dintre toți foștii președinți, doar Marcel Ciolacu mai e în partid. La Congres îi invit pe toți” VIDEO
  4. Grindeanu amenință din nou cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” VIDEO
  5. Raluca Turcan a criticat demersul fără precedent al PSD de a-l chema pe Ilie Bolojan la „Ora premierului”
  6. USR își desemnează candidatul pentru Primăria Municipiului București duminică
  7. Lui Bolojan i se cere urgent reforma administrativ teritorială. Curtea de Conturi: Peste jumătate dintre orașe nu aveau numărul minim de locuitori prevăzut în lege
  8. Încă o serie lungă de magistrați pleacă din sistem - Nicușor Dan a semnat decretele privind eliberarea din funcție
  9. 67,6 milioane lei pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie - Cum se împart banii
  10. Noi tensiuni în Coaliție - Liberalii flutură legea Nordis. „Faceți concurs, cei de la PSD și AUR, care să-l atace mai tare pe premierul Bolojan?”