Cum se apără Grindeanu după stenogramele din dosarul Otopeni: „Nu am anturaj și nu merg pe combinații”

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a transmis vineri, 7 aprilie, că nu îi cunoaşte personal pe cei care apar în stenogramele apărute în spaţiul public în legătură cu dosarul privind activitatea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Acesta a adăugat apoi că este ”ciufut”, nu are anturaj şi că nu merge ”pe combinaţii”. Grindeanu a explicat că cei care deţin spaţii în Aeroportul Otopeni sunt în faza în care li s-au prelungit contractele de închiriere pe două luni, până la finalizarea licitaţiei, şi a subliniat că fostul ministru al Transporturilor prelungise contractele de închiriere pe trei ani.

”Înţeleg că sunt ciufut, nu am anturaj şi nu merg pe combinaţii. În inauarie 2022, la vreo 3-4 săptămâni, după ce am venit în funcţia de ministru al Transporturilor, s-a lansat prima licitaţie pentru spaţii. Până atunci numai poveşti. Am văzut tot felul de zmei din ăştia care au spus cum s-au luptat ei. În ianuarie s-a lansat prima oară această licitaţie. A fost pe parcursul anului 2021 un control de la Consiliul Concurenţei. În perioada aceea a fost acelaşi zmeu la Ministerul Transporturilor, care a fost de acord că se poate prelungi cu 3 ani închirierea spaţiilor. Nu am fost de acord, drept dovadă că după ce am venit la Ministerul Transporturilor am cerut reluarea licitaţiei. În acest fel aeroportul câștigă mai mulţi bani şi pasagerii au servicii mai bune. Sunt importante aceste două componente”, a precizat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a explicat că nu se cunoaşte cu cei din stenograme.

”Nu îi cunosc, nu am văzut pe nimeni vreodată. Aceste persoane care au fost înregistrate au reuşit prin tot felul de chichiţe să amâne licitaţia şi un proces l-au şi câştigat, o sentinţă care spune că domnii ăştia care sunt operatori au dreptul să participe la procedura prin care se face caietul de sarcini. Noaptea minţii. Suntem în faza în care se va clarifica pe a treia procedură pornită. Sper ca ritmul să fie unul mai rapid asfel încât să avem această licitaţie. Când s-a terminat contractul, în decembrie 2022, aveam decizia pe care domnul fost ministru a acceptat-o, cea cu prelungirea pe trei ani a contractelor de închiriere. Şi aveam două posibilităţi, să prelungim cu două luni contractele sau să închidem până la finalul licitaţiei. Acest lucru însemna că aeroportul pierdea si nu puteai să îţi iei o apă. S-a decis să rămână două luni până la finalul licitaţiei. Suntem în acea fază”, a explicat Grindeanu.

Fostul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) George Alexandru Ivan a fost reţinut, alături de trei oameni de afaceri, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă instrumentat de DNA. De asemenea, fostul director al Direcţiei Management Facilităţi Aeroportuare din cadrul CANB a fost plasat sub control judiciar.

Procurorii DNA au anunţat, în 29 martie, că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor: George-Alexandru Ivan, fost director general, respectiv director comercial al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), în prezent angajat al aceleiaşi companii naţionale, pentru trafic de influenţă, complicitate la trafic de influenţă, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii dacă este săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, o persoană fizică, fără calitate specială, pentru patru infracţiuni de trafic de influenţă, o persoană fizică, la data faptelor asociat în cadrul unei societăţi comerciale care exploatează spaţii comerciale pe segmentul de retail în Aeroportul Otopeni, pentru comiterea trafic de influenţă, spălare a banilor şi dare de mită, o persoană fizică, la data faptelor director general al aceleiaşi societăţi comerciale care exploatează spaţii comerciale pe segmentul de retail în Aeroportul Otopeni, pentru complicitate la trafic de influenţă, complicitate la spălare a banilor, complicitate la dare de mită.

”Totodată, în cauză s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 28 martie 2023, faţă de inculpatul LIŢOI BOGDAN-ŞERBAN, la data faptei director al Direcţiei Management Facilităţi Aeroportuare din cadrul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), în prezent angajat al aceleiaşi companii naţionale, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită”, anunţa DNA.

În ordonanţa de reţinere se arăta că, în perioada 11 ianuarie - 8 noiembrie 2022, persoana fizică fără calitate specială, direct sau după caz, prin intermediul inculpatului Ivan George-Alexandru, ar fi pretins în patru rânduri de la un om de afaceri (inculpatul asociat în cadrul unei societăţi comerciale, cercetat în prezenta cauză) şi de la directorul general al unei alte societăţi comerciale, mai multe sume de bani (10.000.000 euro, 10.000.000 euro, 1.200.000 de euro şi 1.200.000 de euro).

”În schimbul banilor respectivi, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra ministrului transporturilor şi directorului general al CNAB, că îi va determina pe aceştia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe diverse perioade de timp (un an sau cinci ani) a unor contracte pentru exploatarea spaţiilor comerciale din interiorul aeroportului Otopeni, încheiate între CNAB şi societatea inculpatului care exploatează spaţii comerciale pe segmentul de retail, respectiv între CNAB şi societatea unde lucrează directorul general”, arătau procurorii.

Potrivit acestora, într-un context asemănător şi pentru acelaşi motiv, în perioada, 25 august 2022 – 23 ianuarie 2023, ”inculpatul asociat în cadrul unei societăţi comerciale, care exploatează spaţii comerciale pe segmentul de retail, ar fi pretins de la directorul general al unei alte societăţi comerciale folosinţa unor spaţii comerciale în interiorul aeroportului Otopeni, iar ulterior suma de 100.000 euro, din care ar fi primit, sub forma unor prestări de servicii fictive, suma de 294.275 lei”.

De asemenea, în perioada 29 decembrie 2021 - 1 februarie 2023, inculpatul Liţoi Bogdan-Şerban, în calitatea menţionată, prin intermediul celui de-al patrulea inculpat, ar fi primit de la inculpatul asociat al unei societăţi comerciale care exploatează spaţii comerciale pe segmentul de retail, suma de 15.000 de euro pentru aprobarea cu întârziere de 4 luni a unui caiet de sarcini aferent unei proceduri de atribuire privind achiziţia de servicii de consultanţă şi asistenţă organizată de CNAB.

”În data de 14 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi permis accesul unui director general al unei alte societăţi comerciale (martor în cauză) la informaţii din cadrul CNAB ce nu erau destinate publicităţii, respectiv la date din conţinutul unui caiet de sarcini pentru achiziţia de servicii de consultanţă, anterior publicării acestuia (18.05.2022). De asemenea, inculpatul i-ar fi indicat aceluiaşi om de afaceri şi modalitatea prin care putea să câştige licitaţia respectivă. A doua zi, 15 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi predat efectiv persoanei respective caietul de sarcini”, mai arătau procurorii.

În presă au apărut stenograme ale discuţiilor dintre cei implicaţi în dosar, în care au fost menţionate şi numele unor politicieni, precum Marcel Ciolacu, Rareş Bogdan, Sorin Grindeanu.

Ca urmare, reprezentanţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au precizat, miercuri, că, în acest stadiu al anchetei, doar cele cinci persoane anunţate deja au calitatea de inculpat. Totodată, DNA a subliniat că, până în prezent, nu s-a cerut ridicarea imunităţii sau altă încuviinţare faţă de nicio persoană fizică în cazul căreia legea să impună acest lucru.