Luni, 08 Septembrie 2025, ora 13:19
Sorin Grindeanu, despre divergențele cu Ilie Bolojan: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, acela nu este dialog și noi ne extragem” VIDEO
FOTO: Captură video PSD

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, împreună cu președintele Camerei Deputaților, deputatul Marius Budăi, și senatorul Victoria Stoiciu, au susținut declarații de presă luni, 8 septembrie, în fața biroului președintelui Camerei Deputaților, abordând tensiunile din coaliție și proiectele legislative sociale propuse de PSD.

Sorin Grindeanu a comentat atacurile și criticile din cadrul coaliției.

„Am fost cei care am discutat, am încercat să găsim soluții, am fost parte la dialog. Le dau dreptate celor care spun că trebuie să fie dialog, nu unanimități. Noi suntem un partid social-democrat într-o coaliție de dreapta. Toate aceste acțiuni sunt parte a ceea ce un partid social-democrat trebuie să facă. Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, iar soluțiile PSD nu fac parte din ele, acel lucru nu este dialog și noi ne extragem din acest lucru”, a declarat Sorin Grindeanu.

S-au înțeles pe 10% reducere din posturile ocupate?

„În acest moment, PSD-ul e parte prin reprezentanții săi în acel grup de lucru, care știu că strânge foarte multe date în acest moment. Se va veni pe finalul de săptămână și v-am spus ieri. Pe finalul acestei săptămâni vor fi și întâlniri cu asociațiile comunelor, orașelor, municipiilor, consiliilor județene. Se va ajunge la o primă formă care va fi prezentată în public. Doar că dacă vreți, în aceste zile, am foarte multe exemple venite dinspre unități administrativ teritoriale, care spun următorul lucru: Ne cereți să facem contabilicește o reducere de personal, iar costurile se vor vedea în altă parte, la bunuri și servicii? Pentru că poate să existe primării care au cheltuieli de personal de exemplu pentru administrarea domeniului public, care să fie parte a aparatului propriu a unei primării. În alte părți poate să fie externalizate aceste lucruri, să fie societăți comerciale. Vei vedea o scădere de personal dacă te uiți doar la acel parametru și o scădere de costuri cu personalul, cu salariile, dar în același timp concomitent, dacă vreți, principiul vaselor comunicante, vor crește costurile pe bunuri și servicii și atunci ce am rezolvat? Nimic. Ideea acestei comisii este de a găsi soluții prin care să reduci cheltuielile cu 10% pe aceste componente, fiindcă altfel dăm bine pe hârtie, externalizăm absolut tot, dar în acest lași timp cresc costurile pe bunuri și servicii și ne-a rezolvat absolut”, a mai spus acesta.

Președintele interimar al PSD a subliniat că partidul său propune corectarea inechităților rămase nerezolvate după adoptarea primului pachet legislativ, insistând că acțiunile PSD sunt în interesul cetățenilor și al grupurilor sociale vulnerabile.

Proiecte legislative pentru sprijin social

Grupul parlamentar PSD a decis inițierea a trei proiecte de hotărâri, dintre care două urmează să fie depuse chiar luni, 8 septembrie: Eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului; Eliminarea CASS pentru veteranii de război; Introducerea de deduceri la TVA și la impozitul pe dobândă.

Deputatul Marius Budăi și senatorul Victoria Stoiciu au subliniat că aceste măsuri urmăresc reducerea inechităților și sprijinirea directă a categoriilor sociale vulnerabile, reafirmând angajamentul PSD de a promova politici sociale echilibrate, chiar și într-o coaliție de dreapta.

