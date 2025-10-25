Grindeanu a anunțat principalul favorit al PSD pentru Primăria Capitalei, după declarațiile lui Firea: ”Daniel pleacă cu prima șansă”

Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat sâmbătă, 25 decembrie, la Buzău, că Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, este în acest moment favoritul PSD pentru candidatura la Primăria Generală a Bucureştiului. Declarație vine după ce sâmbătă dimineața Gabriela Firea declara că nu este interesată de fotoliul de primar general.

„În acest moment, şi pe sondajele pe care le avem, Daniel este favorit în a fi candidatul Partidului Social Democrat la Primăria Bucureşti şi pleacă cu prima şansă”, a declarat Grindeanu.

El a explicat că a avut o întâlnire cu liderii organizaţiei PSD Bucureşti, inclusiv cu Gabriela Firea şi primarii de sector, şi că partidul îşi doreşte „o competiţie corectă şi o echipă unită la Capitală”.

Referindu-se la Gabriela Firea, Grindeanu a spus că a înţeles motivele pentru care aceasta a decis să nu candideze, precizând că „de data aceasta, toată lumea trage la aceeaşi căruţă”.

„Şi la Buzău, şi la Bucureşti, PSD se bate să câştige. La Buzău avem mai puţine emoţii, dar şi la Capitală plecăm cu prima şansă, printr-un candidat solid, cu rezultate concrete”, a spus liderul social-democrat.

Gabriela Firea a anunțat că nu va candida

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a anunţat că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European, precizând că va acorda susţinere totală colegului social-democrat care îşi va depune candidatura.

„Ori de câte ori am început un proiect - privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii. Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc”, a scris Firea pe Facebook.

Firea a lansat și un atac la adresa lui Marcel Ciolacu, reproșându-i că anul trecut a fost tratată ca „candidatul deocamdată”:

„Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte. Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul „deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic - doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide -, boicotată prin candidați „iepurași”, menținuți în cursă şi răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii online împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi. Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea”.

