De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”

Sunt lupte interne în Partidul Social Democrat înainte de definitivarea conducerii, care este interimară încă din luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Congresul, așteptat pentru această toamnă, nu a fost încă anunțat și sunt zvonuri că se negociază dur pentru controlul partidului.

Sorin Grindeanu a dat semnalul că își pregătește terenul pentru o bătălie importantă, ce ar putea defini nu doar viitorul său politic, ci și direcția întregului PSD. Determinat să-și securizeze majoritatea înainte de confruntarea din congresul amânat, Grindeanu a început să mute piesele pe tabla de șah a puterii interne, operând schimbări în structurile de conducere ale Camerei Deputaților și consolidându-și sprijinul în filialele cu greutate.

Înlocuirea lui Daniel Suciu cu Natalia Intotero și înlocuirea lui Mitică Mărgărit, în favoarea Simonei Bucura Oprescu arată strategia liderului PSD de a recompensa organizațiile loiale și de a slăbi influența criticilor săi, precum gruparea de la Galați sau posibilii susținători ai unei candidaturi alternative – de exemplu, cea a lui Titus Corlățean.

În paralel, ascensiunea lui Gheorghe Șoldan, liderul noii generații din PSD, complică jocul și mai mult: deși se bucură de sprijinul verbal al lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-vicepreședinte, poziția sa de lider al unei grupări tinere și ambițioase care contestă greii din partid (unul dintre ei este Paul Stănescu) îl transformă într-un actor de prim-plan, capabil să schimbe echilibrul de putere din formațiune. Astfel, congresul întârziat nu este doar un eveniment procedural, ci scena unei confruntări politice cu miză mare pentru PSD.

Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, explică într-un interviu pentru Ziare.com că social-democrații traversează o etapă delicată de repoziționare. Analistul spune că PSD amână organizarea unui congres într-un moment în care scena politică este în continuă schimbare, iar raporturile din interiorul coaliției de guvernare sunt tot mai complexe.

Parte din electoral, migrat spre AUR

Radu Turcescu spune că după tentativa de apropiere de social-democrația europeană, o parte din electoratul PSD a migrat spre AUR, iar rezultatele slabe din 2024-2025 au accentuat tensiunile.

„PSD trece printr-un proces de repoziționare. După ce au încercat o poziționare spre social democrația europeană, s-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”, a punctat Radu Turcescu în dialogul cu Ziare.com.

Reașezarea social-democrată

Potrivit specialistului, absența unui congres ar putea fi o strategie menită să ofere timp pentru recalibrare. În lipsa unui moment intern de confruntare, conducerea PSD își păstrează libertatea de a testa noi mesaje în cadrul guvernării și de a-și ajusta relația cu electoratul.

„Eșecul la alegerile din 2024-2025 nu a ajutat, iar Sorin Grindeanu cred că simte să reașeze puțin partidul, atât la nivel public, cât și în interiorul coaliției. De aici și poziționările PSD-ului; uneori complet opuse față de mesajele guvernului”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

