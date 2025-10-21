De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”

Congresul Partidului Social Democrat din 7 noiembrie se anunță unul liniștit, cu un singur candidat la președinția formațiunii: actualul interimar Sorin Grindeanu. Deși la prima vedere evenimentul pare un moment de consens intern, absența unei competiții reale arată climatul intern din PSD. Partidul, cunoscut pentru disciplina sa tradițională, traversează o perioadă în care unitatea afișată ascunde tensiuni și nemulțumiri.

Inițial, în cursa pentru șefia PSD intrase și Titus Corlățean, însă acesta s-a retras înainte de congres, invocând faptul că proiectul său de înnoire profundă a PSD nu este fezabil. Retragerea sa a fost urmată de o discuție cu Sorin Grindeanu, în care Titus Corlățean ar fi discutat despre „greșelile PSD” și despre nevoia unei reflecții interne, dar a evitat să răspundă clar dacă va rămâne membru al formațiunii.

Absența unor contracandidați pentru funcția de președinte al PSD stârnește dezbateri în interiorul și în afara formațiunii. Este aceasta o dovadă de maturitate politică și coeziune, așa cum susțin unii analiști, sau mai degrabă un semnal că vocea disidenței a fost redusă, iar liderii preferă stabilitatea în locul confruntării?

Sorin Grindeanu intră în acest congres cu obiectivul declarat de a reuni partidul sub un mesaj comun de responsabilitate, însă evoluțiile recente sugerează că, dincolo de imaginea de forță, PSD se află într-un proces de reașezare internă, în care vechile rivalități și frustrări nu au dispărut complet, ci doar s-au retras temporar în umbră.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a oferit, într-o analiză pentru Ziare.com, o perspectivă asupra congresului PSD, punctând că Sorin Grindeanu rămâne liderul incontestabil al partidului, iar lipsa unor contracandidați exprimă un reflex de coeziune specific marilor formațiuni politice aflate în momente de criză.

„Grindeanu, actualul și viitorul președinte al partidului”

Potrivit analistului, rezultatul congresului va consolida poziția PSD în cadrul guvernării și va schimba raportul de forțe în interiorul coaliției.

„Congresul PSD cu un singur candidat nu arată slăbiciune, ci maturitate politică. Sorin Grindeanu este actualul și viitorul președinte al partidului, iar absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză. Când miza este stabilitatea, taberele interne se unesc, nu se confruntă. Să nu uităm că nici Ilie Bolojan nu a avut contracandidat la congresul PNL – un semn că și acolo s-a ales unitatea de moment în locul competiției interne”, a indicat Cristian Roșu în interviul pentru Ziare.com.

Ce se va schimba în coaliție după congresul PSD

Cristian Roșu consideră că un PSD consolidat va tempera stilul solitar de guvernare al premierului Ilie Bolojan și va impune o colaborare mai strânsă între partenerii de coaliție.

„După acest congres, partidul va fi mai puternic și mai implicat în guvernare. Nu va mai accepta să fie pus în fața faptului împlinit și va dori să-și impună propriile politici. Sorin Grindeanu va avea un mandat clar de a reechilibra guvernarea și de a transforma PSD dintr-un partener de sprijin într-un actor cu inițiativă reală.

Modul foarte solitar de a guverna al lui Ilie Bolojan va fi, inevitabil, temperat. Cu un PSD consolidat și disciplinat, va fi mai greu de eludat politic și instituțional. Partidul va cere consultare reală pe marile decizii și va reacționa ferm atunci când echilibrul coaliției e pus la încercare. În fond, aceasta este logica naturală a oricărui partid aflat în prima linie a guvernării: când crizele se adună, unitatea devine forță, iar forța trebuie convertită în influență”, a spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

