Grindeanu, primele declarații după ce Ciolacu a devenit oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: „Cred că face un pas important” VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 14:27
Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu, FOTO: Captură video Facebook PSD

Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, 25 octombrie, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău, că prin candidatura sa la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă, explicând că este un pas pe care îl face din suflet. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Marcel Ciolacu este cel mai bine pregătit om pe care Buzăul îl are pentru a ocupa această funcţie şi că poate face multe lucruri pozitive pentru acest judeţ.

Marcel Ciolacu a fost desemnat, sâmbătă, candidatul PSD la preşedinţia CJ Buzău, în cadrul Conferinţei Judeţene Extraordinare a PSD Buzău. La eveniment a fost prezent şi preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

”Am ţinut neapărat să vin azi la Buzău, din respect pentru organizaţia PSD Buzău probabil una din cele mai performante organizaţii din ţară şi din respect pentru Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, votat azi candidat la Consiliul Judeţean, cred că face un pas important pentru ceea, de fapt el, şi asta vă spun eu, ca prieten al lui, dincolo de politică, ceea ce, de fapt, el a avut tot timpul în inimă şi în suflet: judeţul dumneavoastră”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

El consideră că Marcel Ciolacu este cel mai bine pregătit om pe care îl are Buzăul pentru această funcţie.

”Marcel Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment pentru a ocupa această funcţie. Marcel Ciolacu este cel care poate să facă foarte multe lucruri pozitive pentru judeţul Buzău, având experienţa necesară, având conexiunile necesare, ştiind ce trebuie să faci ca să faci lucrurile să se mişte”, a transmis Grindeanu.

El a precizat că Ciolacu va avea tot sprijinul organizaţiei naţionale a PSD.

În aceeaşi conferinţă de presă, Marcel Ciolacu a declarat că această candidatură nu este un pas înapoi.

”Mă onorează candidatura la Buzău şi e acel sentiment mă întorc acasă. Sper că în perioada următoare să-i conving şi pe buzoieni că merit acest loc. Am spus şi în conferinţă şi o să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi. Dimpotrivă. Vreau să fac acest lucru cu toată experienţa pe care o am, astfel încât odată cu autostrada pe care am făcut-o împreună, Sorin, să dezvoltăm mai departe judeţul Buzău”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El i-a urat succes lui Grindeanu la congresul PSD.

”Dacă eu o să fiu votat, o să ajung preşedinte al Consiliului Judeţean, el, dacă va fi votat, va ajunge preşedinte al Partidului Social-Democrat, ceea ce n-a fost, eu am fost. Şi mă bucur că şi-a făcut o echipă atât de tânără, mulţi dintre tinerii pe care eu i-am promovat, i-am pus să candideze şi în judeţele lor, împreună am hotărât să fie şi miniştrii, şi în guvernul meu, şi în actualul guvern”, a declarat Marcel Ciolacu.

Alegerile locale parţiale, inclusiv cele pentru conducerea CJ Buzău, vor avea loc în 7 decembrie.

