Liderii PSD se reunesc in CExN la ora 14:00. Excluderea lui Grindeanu sau motiunea de cenzura, variante de lucru

Liderii PSD se reunesc, joi, de la ora 14:00, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a stabili calea "consitutionala" de urmat, in conditiile in care premierul Sorin Grindeanu refuza sa demisioneze, iar ei nu-i pot inainta presedintelui Klaus Iohannis o noua propunere de premier.

Social-democratii iau in calcul inclusiv excluderea lui Sorin Grindeanu sau depunerea unei motiuni de cenzura.

Reuniunea va avea loc la sediul PSD din Soseaua Kiseleff. Anterior, liderii PSD au luat in calcul amanarea sedintei, pentru a decide care pot fi pasii constitutionali care pot fi urmati in urma refuzului lui Sorin Grindeanu de a demisiona.

Astfel, social-democratii ar putea decide excluderea din partid a lui Sorin Grindeanu, chiar daca aceasta masura nu ar detensiona situatia si nu l-a obliga pe premier sa demisioneze.

O alta varianta a liderilor PSD este sa depuna o motiune de cenzura impotriva propriului Guvern, pentru a putea ulterior sa formeze un nou Cabinet.

Toti ministrii Guvernului Grindeanu si-au depus si inregistrat demisiile, joi dimineata, la Secretariatul General al Guvernului (SGG), spun surse politice.

Urmatorul pas este ca demisiile ministrilor sa ajunga la premier, care trebuie sa le semneze si sa le transmita Administratiei Prezidentiale.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, la finalul sedintei CEx, ca in cursul zilei de joi va convoca un nou Comitet pentru a discuta impreuna cu colegii de la ALDE despre noua propunere de prim-ministru pe care i-o vor inainta presedintelui Klaus Iohannis.

Presedintele Klaus Iohannis solicita rezolvarea urgenta a crizei guvernamentale, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi. Ea afirma ca toate procedurile de desemnare a unui nou premier vor fi demarate abia atunci cand Sorin Grindeanu va demisiona sau va fi revocat de Parlament, situatie in care nu s-a ajuns.

