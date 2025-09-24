Sorin Grindeanu, despre demisia premierului Ilie Bolojan: „În 2027 trebuie să existe, conform protocolului, acel switch”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD - FOTO Facebook/Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, 24 septembrie, un mesaj în legătură cu viitorul premierului Ilie Bolojan, afirmând că nu susține ideea ca acesta să fie înlocuit. Declarația vine în contextul discuțiilor din interiorul partidului, unde mai mulți lideri, printre care Mihai Tudose și Lia Olguța Vasilescu, au sugerat posibilitatea ca Bolojan să demisioneze sau să fie înlocuit, după ce premierul a amenințat cu demisia.

„Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că această Coaliție este o Coaliție care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, iar în 2027 trebuie să existe, conform protocolului, acel switch”, a declarat Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a mai subliniat că premierul a demonstrat competență în gestionarea crizei recente legate de moțiunea de cenzură: „Avem un prim-ministru Ilie Bolojan care a dovedit astăzi un exemplu bun în rezolvarea acestei chestiuni. Asta nu înseamnă că ideile noastre pe administrație, pe relansarea economiei, nu vor fi înaintate coaliției sub forma unui pachet concret de măsuri”.

Sorin Grindeanu a comentat și decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților, amânată miercuri de judecători, despre care se discutase că ar putea afecta legitimitatea coaliției și a guvernului: „Eu cred că la CCR în acest moment sunt oameni care sunt conștienți de încărcătura deciziilor pe care le iau. Vor lua o decizie în cunoștință de cauză”.

Reacția liderului interimar PSD survine după ce, marți, președintele Nicușor Dan a cerut liderilor coaliției, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, să renunțe la scandalurile interne dintre partidele guvernamentale, pentru a asigura stabilitate și liniște în funcționarea executivului.

