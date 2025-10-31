Trei direcții propuse de Sorin Grindeanu pentru viitorul PSD: „Dintre toți foștii președinți, doar Marcel Ciolacu mai e în partid. La Congres îi invit pe toți” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 15:42
Liderul PSD, Sorin Grindeanu FOTO Hepta

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a trasat principalele direcții pe care și le propune pentru viitorul partidului, în cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Hunedoara, subliniind nevoia de reunificare, reafirmare ideologică și apropiere de valorile tradiționale românești.

„Mi-aș dori ca, la Congresul PSD, lucrurile să meargă pe trei direcții. Prima dintre ele este cea a reunificării partidului”, a declarat Grindeanu în fața delegaților. „Voi, aici la Hunedoara, sunteți o echipă. Faptul că sunteți o echipă a dus la câștigarea alegerilor în 2016, 2020, 2024 și va duce la câștigarea alegerilor și în 2028”.

Liderul social-democrat a atras atenția asupra faptului că, la nivel central, foștii președinți ai PSD s-au îndepărtat de partid, o situație pe care dorește să o repare: „Astăzi, singurul fost președinte PSD care mai e membru al partidului este Marcel Ciolacu. Nici Adrian Năstase, nici Mircea Geoană, nici Victor Ponta, nici Liviu Dragnea nu mai sunt membri PSD. Dacă nu ne aducem înapoi oamenii, dacă nu îi readucem pe toți cei care au contribuit, cu bune și cu rele, nu vom reuși să construim viitorul pe baze corecte”.

Sorin Grindeanu a anunțat că intenționează să îi invite pe foștii lideri ai partidului la Congresul PSD din 7 noiembrie: „Am vorbit deja cu Adrian Năstase și Mircea Geoană. Adrian Năstase mi-a confirmat că va veni la Congres. De aici trebuie să începem – cu reunificarea partidului”.

Cea de-a doua direcție enunțată de președintele interimar vizează clarificarea identității ideologice a PSD. Grindeanu a respins eticheta de „partid progresist” și a pledat pentru o revenire la valorile fundamentale care au definit formațiunea de-a lungul decadelor:

„Noi n-am fost niciodată progresiști. Noi suntem un partid care respectă valorile creștine, tradițiile și cultura noastră românească. În ultimii ani am încercat să părem altceva decât suntem, iar oamenii au simțit asta și ne-au sancționat la vot. Trebuie să redevenim ceea ce am fost mereu: un partid aproape de oameni, care știe să facă politici publice pentru ei”.

Sorin Grindeanu a criticat și vocea publică a unor comentatori care, deși nu au susținut niciodată PSD, încearcă să influențeze direcția partidului: „Când văd la televizor doamne și domnișoare care nu ne-au votat niciodată, ba chiar ne urăsc visceral, dar ne dau sfaturi, atunci îmi dau seama că suntem pe drumul cel bun”.

