Sorin Grindeanu și-a început ziua cu o discuție cu Nicușor Dan. „Cred că speculăm”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, 28 octombrie, despre nevoia unui arbitru în coaliţie, că lucrurile în care n-au avut consens n-au fost adoptate şi vor vedea în viitor dacă are nevoie sau nu de aşa ceva. El a menţionat că loialitatea nu înseamnă că avem tăcere dinspre coaliţie. Liderul interimar al PSD a arătat că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan, în cursul dimineţii, dar nu a dorit să spună pe ce subiect.

”Eu cred următorul lucru, că nu trebuie să avem o ţară în care să punem oamenii şi românii mai presus, sau invers, rezultatele mai presus decât oamenii. Nu poţi să ai, să zicem, eficienţă, fără empatie, e un lucru rece. Să ai empatie fără eficienţă e ceva inutil. O ţară modernă trebuie să le aibă pe amândouă. Trebuie să ai politici şi rezultate care să se adreseze oamenilor, nu doar rezultate seci şi lucruri seci care se pun în antiteză cu oamenii. Trebuie să mergi pe ambele lucruri”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Întrebat dacă vorbeşte despre premierul Bolojan, Grindeanu a răspuns: ”Eu nu concurez cu Ilie Bolojan. Eu concurez cu această idee de a pune oamenii versus rezultate. Cu asta nu sunt de acord nici eu, nici PSD-ul”, a spus el. Sorin Grindeanu a precizat că până acum, coaliţia nu a avut nevoie de un arbitru. ”Lucrurile în care n-am avut consens n-au fost adoptate. Vom vedea în viitor dacă are nevoie sau nu”, a mai afirmat el.

Potrivit lui Grindeanu, ”PSD nu îşi înţelege rolul în coaliţie ca fiind unul în care stăm şi aprobăm tot ceea ce vine dintr-o anumită zonă şi noi suntem doar pe post de aprobatori sau aplaudaci”.

”PSD-ul îşi înţelege rolul în coaliţie de tip următor, să venim de fiecare dată cu propuneri pe care noi le considerăm a fi bune pentru români, să venim cu propuneri care sunt câteodată mai bune decât cele care vin dinspre guvern, ăsta-i rostul unui partener loial. Loialitatea nu înseamnă că avem tăcere dinspre coaliţie. Loialitatea într-o coaliţie ţine inclusiv de a-ţi spune cu tărie, apăsat, punctele de vedere, în mod constructiv. Asta facem”, a menţionat el.

Despre o lipsă a unei decizii în coaliţie, pe proiectul privind pensiile magistraţilor, Grindeanu a răspuns: ”Eu nu vreau să mă gândesc la un scenariu în care în 28 noiembrie n-avem o lege aprobată. Eu vreau să fac tot ceea ce e posibil, cu ajutorul coaliţiei, în coaliţie, nu Sorin Grindeanu, ci în coaliţie, să găsim soluţia ca până în 28 noiembrie să avem o lege corectă, o lege justă, o lege care se repare din toate aceste inechităţi, să o avem în vigoare în data de 28 şi să nu pierdem aceşti bani. Asta e ceea ce îmi doresc. Altceva, cred că speculăm. O să vedem după ora 2, la coaliţie”.

Sorin Grindeanu a afirmat că a avut o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan, în cursul dimineţii de marţi.

Întrebat despre ce au discutat, Grindeanu a răspuns: ”Sunt lucruri care, unele dintre ele, rămân, să spunem, până va fi o hotărâre ce poate fi dată publicităţii, ca discuţii private”.

