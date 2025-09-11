Sorin Grindeanu, după uciderea lui Charlie Kirk. „Este un act abominabil”. Gabriela Firea: „Această tragedie va schimba lumea”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, 11 septembrie, că asasinarea lui Charlie Kirk este un ”act abominabil” și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei acestuia.

La rândul său, europarlamentarul PSD Gabriela Firea apreciază că niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru credință, libertatea de exprimare, pentru convingerile lor.

„Un act abominabil”

”Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie să tolerăm niciodată ura, iar ideologia nu trebuie să justifice niciodată cruzimea. Rugăciuni pentru familia sa”, a scris, joi, Sorin Grindeanu, pe rețeaua X.

Un mesaj a transmis, pe Facebook, și europarlamentarul PSD Gabriela Firea: ”Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru credință, libertatea de exprimare, pentru convingerile lor, pentru că nu sunt în tabăra “potrivită” sau pentru alegerile politice. Condamn cu fermitate asasinatul politic din Statele Unite ale Americii! Am crezut că au apus de mult vremurile în care oamenii au murit pentru că au vorbit”.

„Un moment de cotitură pentru întreaga lume”

Potrivit acesteia, ”uciderea lui Charlie Kirk este un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreaga lume care trăiește în libertate și democrație”.

”Este șocant faptul că un tânăr care a avut curajul să vorbească, să-și împărtășească public și cu voce tare propriile convingeri, cu argumente solide, a sfârșit atât de tragic. Fiecare are dreptul la propriile idei! Sunt convinsă că mulți oameni de diferite opinii religioase și politice au înțeles ce înseamnă cu adevărat această tragedie și cum va schimba lumea”, a adăugat Firea.

Activistul conservator american Charlie Kirk, un aliat influent al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timp ce ținea un discurs la o universitate din Utah, iar autorul acestui ”asasinat politic”, după cum l-a caracterizat guvernatorul statului, este în continuare căutat.

