Grindeanu, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timișoara: ”Două zile ne mai despart de aderarea la Schengen”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat că deschiderea noului terminal al Aeroportului Internaţional Timişoara este dovada că România ştie să materializeze proiecte concrete din bani europeni. El a precizat că ne mai despart două zile de aderarea României la Schengen, una care va aduce un acces mai facil pentru cetăţenii români în ţările Schengen.

“Vreau să vă mulţumesc tuturor celor prezenţi astăzi aici, într-un număr atât de mare, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internaţional Timişoara. Suntem aici pentru a ne bucura împreună pentru Timişoara, dar mai ales a ne bucura pentru România. Două zile ne mai despart de binemeritatea aderarea ţării noastre în familia statelor Schengen. O aderare care va aduce de la sine un acces mai facil pentru cetăţenii români în ţările membre Schengen, o aderare pe care ne-o dorim în totalitate finalizată, inclusiv cu frontierele terestre, până la sfârşitul acestui an. De aceea, deschiderea acestui nou terminal aeroportuar este dovada că România ştie să materializeze proiecte concrete din bani europeni. Este dovada că România ştie să construiască la standarde europene şi este dovada că avem viziunea şi avem capacitatea să asigurăm facilităţi pentru pasageri la cele mai înalte standarde de siguranţă şi confort”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internaţional Timişoara.

Ministrul Transporturilor a precizat că Timişoara are un aeroport aşa cum merită.

“Vă mărturisesc că abia aştept ca la următoarea mea plecare de acasă spre Bucureşti sau spre alte destinaţii Schengen, să fiu pasager al acestui terminal nou. A crescut sub ochii mei, sub ochii noştri, zi de zi în ultimul an şi trebuie să vă mărturisesc că mă simt împlinit să-l văd astăzi finalizat. Timişoara are acum un aeroport aşa cum merită şi care îi reconfirmă meritele de a se număra în topul oraşelor europene. În doar un an, numărul celor care vor beneficia de acest terminal va putea ajunge la trei milioane de călători, o creştere de aproximativ 50% faţă de ceea ce avem acum”, a mai transmis Grindeanu.

El a amintit şi alte obiective gestionate de Ministerul Transporturilor care se referă la judeţul Timiş.

“Vreau să vă spun că este doar unul dintre obiectivele importante de dezvoltare gestionate de către Ministerul Transporturilor. Urmează modernizarea liniei de cale ferată care va asigura legătura dintre Gara de Est din Timişoara cu acest terminal, cu aeroportul, proiect care presupune de asemenea şi construcţia unui nou sector de cale ferată dublă şi electrificată.

Gara de Nord este în plin proces de modernizare, iar PNRR-ul în acest moment asigură modernizarea căii ferate de la Caransebeş, la Lugoş, Timişoara, Arad. În această vară şi spun bine în această vară se va deschide circulaţia pe centura de sud a oraşului nostru şi estimez că tot în această vară vom avea semnat contractul pentru Centura de Vest a oraşului nostru. La aceste obiective de infrastructură se va adăuga construcţia autostrăzii Timişoara - Moraviţa pe care o vom lansa în licitaţie până la sfârşitul acestui an”, a explicat ministrul Transporturilor.

Grindeanu a adăugat că îşi doreşte ca toata clasa politică să fie unită şi pentru proiectul Schengen cum a fost pentru aderarea la NATO.

“Astăzi se împlinesc 20 de ani de când România a aderat la NATO. Îmi doresc să scriem o nouă pagină a istoriei noastre şi să fim la fel de uniţi cum am fost în urmă cu 20 de ani, în jurul unui proiect comun, de data aceasta, proiectul comun este Schengen. Îmi doresc să lăsăm deoparte, aşa cum în urmă cu 20 de ani s-au lăsat deoparte toate bătăliile politice, să lăsăm deoparte tot ceea ce ne desparte politic şi să atingem acest obiectiv. Îmi doresc ca Timisoara să rămână un oraş simbol pentru un proiect împlinit. România e Schengen”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

