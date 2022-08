Grindeanu, despre reacția lui Kelemen Hunor în scandalul Viktor Orban: Mi s-a părut ”cam moale”

Ministrul Transporturilor și prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu a declarat miercuri, 3 august, că explicațiile lui Kelemen Hunor cu privire la discursul scandalos al premierului ungar Viktor Orban de la Băile Tușnad au fost „cam moale”.

Social-democratul nu consideră că liderul UDMR i-a luat apărarea lui Viktor Orban şi că UDMR nu va ieşi de la guvernare, însă crede că Uniunea trebuie să ofere nişte explicaţii despre această situaţie.

„Eu nu sunt în postura să spun dacă a greşit Kelemen Hunor şi UDMR. Am fost total de acord cu ce a declarat preşedintele Iohannis acum o săptămână legat de clarificările pe care trebuie să le facă. Pe de altă parte, am văzut chiar membrii UDMR de marcă, am citit în presă, care nu sunt nici ea de acord cu ce au spus alţi reprezentanţi UDMR”, a afirmat Sorin Grindeanu, miercuri la Digi 24.

El a mai spus că i s-a părut „rasistă declaraţia lui Viktor Orban”.

„Reacţia lui Kelemen Hunor a fost moale, nu neapărat că i-a luat apărarea, dar mi s-a părut moale. Cel mai bine e să răspundă domnul Kelemen Hunor vis a vis de ceea ce declară dânsul. (...) Nu cred că ar provoca ieşirea de la guvernare a UDMR. Azi am avut şedinţă de Guvern şi domnul Hunor nu a fost”, a completat Grindeanu.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu consideră că discursul lui Viktor Orbán de la Băile Tuşnad a fost unul rasist sau putinist şi apreciază că orice declaraţie trebuie interpretată în context. Liderul UDMR a afirmat că-l cunoaşte foarte bine pe premierul maghiar, a discutat cu el în repetate rânduri şi nu are nicio urmă de rasism în el, iar faptul că vrea pace nu-l face să fie ”un putinist”. Kelemen Hunor a comentat şi declaraţiile considerate anti-UE şi anti-NATO ale premierului din Ungaria.

Premierul Ungariei Viktor Orban a spus, la Tuşnad, că pentru încheierea războiului din Ucraina este nevoie de o nouă strategie a Occidentului, el precizând totodată că discursul ruşilor trebuie luat în serios.

De asemenea, Viktor Orban consideră că alimentarea cu arme moderne a Ucrainei nu va face decât să prelungească războiul, iar conflictul nu va fi încheiat decât în urma negocierilor ruso-americane.

