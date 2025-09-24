Sorin Grindeanu i-a băgat în ședință pe miniștrii PSD. Se caută bani pentru rectificarea bugetară: ministerele ar fi cerut 80 de miliarde de lei

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD - FOTO Facebook/Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a chemat miercuri, de la ora 14:00, pe miniștrii formațiunii pentru a discuta despre rectificarea bugetară și necesarul de fonduri suplimentare. Subiectul fusese abordat și în cadrul ședinței Coaliției de guvernare, unde, potrivit surselor politice, ministerele au estimat că au nevoie de aproximativ 80 de miliarde de lei, însă Executivul nu dispune nici măcar de jumătate din această sumă.

Ședința lui Grindeanu îi vizează pe miniștrii Muncii, Sănătății, Agriculturii, Justiției, Energiei și Transporturilor. Social-democrații urmează să decidă ce sume suplimentare vor solicita și cum vor prioritiza proiectele pentru rectificarea bugetară, pe care Guvernul o promisese până la finalul lunii septembrie.

Potrivit surselor, Ministerul Finanțelor ar putea asigura doar 25 de miliarde de lei din necesarul total, ceea ce va obliga partidele coaliției să stabilească sursele suplimentare de finanțare sau să renunțe la anumite proiecte.

Joi dimineață, de la ora 08:00, este programată o întâlnire la Guvern între liderii Coaliției și ministrul Finanțelor pentru a stabili suma finală necesară și prioritățile de alocare a banilor. În același timp, Executivul și-a fixat ca țintă un deficit bugetar de 8,4% pentru rectificarea în curs.

