Grindeanu, tăios cu Ilie Bolojan după ce premierul nu a venit la audiere în Parlament: „Nu stă coaliția într-o persoană”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că o coaliţie de guvernare ”nu stă într-o persoană” şi anunţă că îl aşteaptă în continuare pe premierul Ilie Bolojan în faţa Parlamentului. Întrebat dacă îşi doreşte ca Ilie Bolojan să deţină funcţia de prim-ministru, liderul PSD răspunde că, dacă nu şi-ar dori acest lucru, ar merge în faţa partidului şi ar spune. ”Încă nu suntem acolo”, adaugă Grindeanu, în acest context.

Sorin Grindeanu a susţinut că îl aşteaptă în continuare pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, pentru a da explicaţii cu privire la activitatea Guvernului, după ce luni premierul a anunţat că programul nu îi permite să răspundă invitaţiei.

”Eu am primit ieri adresa de la cabinetul primului ministru, prin care m-a informat că nu poate să vină la ora primului ministru, cred că era ieri după masă, la ora 16 sau 17. I-am trimis înapoi o altă adresă, sau cabinetul meu, în care am spus că aştept să-mi comunice de la Palatul Victoria când, în programul domniei sale, ar putea să vină în Parlament. Că da, trebuie să vină în Parlament. Nu mi-a transmis încă când găseşte acea oră”, a explicat Sorin Grindeanu, marţi seară, la Antena 3.

El a spus că, atunci când membrii PSD au decis ca partidul să facă parte din actualul Guvern, nu au hotărât să intre la guvernare ”cu Grindeanu preşedintele PSD sau cu Ilie Bolojean, prim-ministru”, ci au decis la modul ”impersonal” să facă parte din actuala majoritate parlamentară care susţine Guvernul.

”Nu stă o coaliţie într-o persoană”, a adăugat Grindeanu, în acest context.

Întrebat dacă îşi doreşte ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru, Grindeanu a răspuns:

”Dacă nu mi-aş dori acest lucru aş merge în faţa partidului şi le-aş spune: cred că suntem în situaţia în care ar trebui să plece Ilie Bolojan, argumentând, nimic personal. Încă nu suntem acolo”.

