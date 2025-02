Sorin Grindeanu îndeamnă cuplul Vicol-Ciorbă să facă denunțuri împotriva sa, dacă au dovezi: „Nu mă tem de nimic, pentru că nu am încălcat legea”

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis marți, 4 februarie, Laurei Vicol și soțului acesteia, Vladimir Ciorbă, ambii reținuți de DIICOT în dosarul Nordis, să facă denunțuri la adresa sa dacă au informații despre eventuale ilegalități comise de el.

„Eu am văzut-o ultima oară pe fosta doamnă deputat undeva în septembrie, în Parlament. Dacă s-a făcut ceva ilegal de către mine, ăsta este un moment extraordinar de bun să se spună acest lucru. Îndemn pe toată lumea, inclusiv familia amintită de dvs, dacă știe ceva ilegal făcut de Sorin Grindeanu, să facă denunțuri fiind într-un moment extraordinar de bun. Nu mă tem de nimic, pentru că nu am încălcat legea, de aceea spun că cei aflați în...să nu rateze momentul.

Oriunde am fost, eu mi-am plătit. Aceste lucruri mă fac să fiu cât se poate de relaxat. Nu am mers pe banii nimănui, iar în momentul în care am fost undeva nu era nimeni anchetat”, a spus Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a mai spus că și-a plătit singur zborul cu avionul Nordis și că va prezenta facturile public.

„Eu nu am cunoscut această familie înainte de a veni în Parlament, eu nu am cunoscut-o pe Laura Vicol înainte de 2020. Eu, Sorin Grindeanu, nu am nimic de ascuns”, a declarat Grindeanu.

Ministrul a precizat că el și soții Vicol-Ciorbă sunt niște „cunoscuți” și nimic mai mult.

