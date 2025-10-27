Grindeanu spune că sunt lucruri care nu se negociază în reforma pensiilor magistraților. Noi declarații despre o alianță cu AUR

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că partidul său solicită crearea urgentă a unui grup de lucru în cadrul coaliției pentru a finaliza noua lege a pensiilor înainte de 28 noiembrie, termenul-limită pentru accesarea fondurilor europene aferente reformei.

„În primul rând, nu vom pierde timpul. În acest moment, coaliția pierde timpul. Avem un deadline care e dat de data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este ca, până vine motivarea din partea CCR, să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege pe care, din perspectiva noastră, ar trebui să-l aprobăm rapid. Data de 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată”, a declarat Grindeanu.

El a subliniat că România are nevoie de stabilitate legislativă și că întârzierea ar putea duce la pierderea banilor europeni.

„România are nevoie de o clarificare și de o întoarcere la normalitate și de o lege în acest domeniu. (...) Dacă cumva e depășită data de 28 noiembrie, am ajunge în situația în care am și pierde bani europeni.”

Lucruri care nu se negociază

Grindeanu a explicat că, în loc să se amâne deciziile, este necesară acțiune concretă.

„În aceste zile, să lucrăm, să venim cu un nou proiect. Eu am avut o întâlnire la sfârșitul săptămânii trecute nu pentru a discuta lucruri care țin de cuantumul pensiei, de perioada de tranziție, ci pentru a vedea dacă acești oameni sunt dispuși, și sunt, la dialog. Sigur că e nenegociabil să discutăm iarăși de o altă vârstă decât 65 de ani pensionarea. Sigur că nu ne interesează să avem o lege care, cum e acum, să fie 100% pensia, cum e salariul. Astea sunt lucruri de bun-simț și pe care nu avem cum să le negociem.”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a insistat ca grupul de lucru să fie constituit cât mai repede, pentru a evita blocajele din coaliție.

„Ceea ce propun eu și propune PSD-ul este ca mâine, în coaliție, să dăm drumul la acest grup de lucru și rapid, pentru că nu sunt foarte multe lucruri, cred eu, care trebuie a fi discutate, să avem un proiect de lege.”, transmite Grindeanu.

Fără coaliție cu AUR

Referindu-se la declarațiile recente din spațiul politic privind o eventuală moțiune de cenzură, Grindeanu a respins orice asociere cu AUR.

„De câte ori trebuie să spună PSD-ul că nu vrem să facem majoritate cu cei de la AUR în fiecare zi? Am spus, cel puțin în ultimele zile, de nu știu câte ori, acest lucru. Dar nici nu cred că se așteaptă de la noi, așa cum am spus și acest lucru, să fim pe post de sectă de adulatori și și de aplaudaci și la politicile unora sau altora. Dacă avem ceva de spus, o spunem și o spunem apăsat”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că PSD nu va ezita să critice deciziile greșite luate în guvern.

„Nu poți să spui în acest moment că această ordonanță 52, de exemplu, a fost foarte bună. Sau nu poți spune că ai refăcut deficitul României cu CASS la deținuții politici sau veteranii de război. Astea au fost decizii proaste și nu o să tăcem din gură să spunem când avem argumente.”, a mai declarat liderul PSD

