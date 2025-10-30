Grindeanu a anunțat că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Ce spune despre spitalul construit de aceasta

Autor: Daniel Groza
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 13:43
1374 citiri
Grindeanu a anunțat că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Ce spune despre spitalul construit de aceasta
Liderul PSD, Sorin Grindeanu FOTO Hepta

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu la Palatul Cotroceni și subliniază că nu își schimbă punctul de vedere privind pozițiile sale critice față de anumite poziții ale vicepremierului, deși îi recunoaște meritele pentru activitatea desfășurată la fundație și colaborarea cu miniștrii PSD.

”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, să nu credeţi că am venit la prietenii în Târgu Jiu şi mi-am schimbat punctul de vedere. Eu n-am nimic, dar absolut nimic cu doamna vicepremier, legat de activitatea lăudabilă pe care dânsa a făcut-o la acea fundaţie. În paranteză, fie spus, să ştiţi că a colaborat cu diverşi miniştri PSD, în această perioadă şi miniştrii PSD şi-au dat concurs în a se întâmpla acel proiect. Toate felicitările, n-am niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Am o problemă, când devii oficial - şi asta am încercat să atrag atenţia - al statului român, chiar vicepremier şi ai aceste poziţii anti-administraţia Trump. Da, aici e punctul în care ne separăm. Dar, în rest, felicitări, mult succes, felicitări pentru ceea ce a făcut. Nu încercăm să amestecăm lucrurile”, a declarat joi, 30 octombrie, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Gorj.

Liderul interimar al PSD a fost întrebat dacă a fost chemat la depunerea jurământului vicepremierului Oana Gheorghiu, la Palatul Cotroceni.

”Nu. După cum aţi văzut, sunt aici, dar nici invitat n-am fost”, a arătat el.

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
Grindeanu a anunțat că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Ce spune despre spitalul construit de aceasta
13:43 - Grindeanu a anunțat că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Ce spune despre spitalul construit de aceasta
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu la Palatul Cotroceni și subliniază că nu își schimbă punctul de vedere...
Bolojan i-a mulțumit Oanei Gheorghiu că a acceptat să facă parte din Guvern: "Nimeni nu îți donează milioane de euro pentru a face proiecte dacă nu are încredere în ce faci"
12:48 - Bolojan i-a mulțumit Oanei Gheorghiu că a acceptat să facă parte din Guvern: "Nimeni nu îți donează milioane de euro pentru a face proiecte dacă nu are încredere în ce faci"
Premierul Ilie Bolojan a salutat joi, 30 octombrie, în debutul ședinței de Guvern, intrarea Oanei Gheorghiu în echipa executivă, exprimându-și încrederea că aceasta va aduce în...
Primul mesaj al Oanei Gheorghiu după ce a fost numită oficial vicepremier: „Vreau să deschid Guvernul spre societate”
11:21 - Primul mesaj al Oanei Gheorghiu după ce a fost numită oficial vicepremier: „Vreau să deschid Guvernul spre societate”
Oana Gheorghiu a depus joi, 30 octombrie, jurământul pentru funcția de vicepremier al României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Numirea ei marchează o...
Mesajul lui Dominic Fritz după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul de vicepremier: ”Vă rog, nu lăsați la ușa Guvernului curajul de a vă lupta cu balaurii”
11:17 - Mesajul lui Dominic Fritz după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul de vicepremier: ”Vă rog, nu lăsați la ușa Guvernului curajul de a vă lupta cu balaurii”
Oana Gheorghiu, co-fondatoare „Dăruiește viața”, a depus jurământul în funcția de vicepremier joi, 30 octombrie. Liderul USR, Dominic Fritz, a felicitat-o și i-a transmis un mesaj:...
Oana Gheorghiu și-a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan, după ce a fost numită vicepremier de Ilie Bolojan VIDEO
10:07 - Oana Gheorghiu și-a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan, după ce a fost numită vicepremier de Ilie Bolojan VIDEO
Oana Gheorghiu, numită vicepremier de președintele Nicușor Dan, a depus joi, 30 octombrie, jurământul, la Palatul Cotroceni. Ceremonia a fost scurtă, iar oficialii nu au făcut...
E supărat Trump pe România, din cauza Oanei Gheorghiu? Conspirațiile au luat avânt: „Au fost niște greșeli în ultimii ani”
04:00 - E supărat Trump pe România, din cauza Oanei Gheorghiu? Conspirațiile au luat avânt: „Au fost niște greșeli în ultimii ani”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, pentru a nu fi...
Zuckerman, fostul ambasador al SUA în România, atac direct la adresa lui Bolojan: „Ca american, mă simt insultat! Interesant că nu și-a cerut scuze doamna Gheorghiu!”
Ieri, 22:04 - Zuckerman, fostul ambasador al SUA în România, atac direct la adresa lui Bolojan: „Ca american, mă simt insultat! Interesant că nu și-a cerut scuze doamna Gheorghiu!”
Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a lansat critici dure la adresa oficialilor responsabili de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Miercuri seara, Zuckerman...
Cum se traduce propunerea Oanea Gheorghiu ca vicepremier. O încercare disperată de imagine sau un punct tare pentru Bolojan? „Întrebările pe care cei de la guvernare refuză să și le pună”
Ieri, 21:50 - Cum se traduce propunerea Oanea Gheorghiu ca vicepremier. O încercare disperată de imagine sau un punct tare pentru Bolojan? „Întrebările pe care cei de la guvernare refuză să și le pună”
Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier marchează una dintre cele mai îndrăznețe mișcări de imagine ale premierului Ilie Bolojan de la începutul mandatului său. După plecarea...
Grindeanu face iar scandal, pe tema „Gheorghiu”. Atac la adresa premierului Bolojan: „Contribuie la adâncirea confuziei!”
Ieri, 21:36 - Grindeanu face iar scandal, pe tema „Gheorghiu”. Atac la adresa premierului Bolojan: „Contribuie la adâncirea confuziei!”
Miercuri seara, 29 octombrie, Sorin Grindeanu a ieșit la atac. Președintele interimar al PSD trage la răspundere premierul Bolojan, dar și pe Andrei Muraru pentru desemnarea controversată în...
Crin Antonescu, revoltat după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”
Ieri, 19:46 - Crin Antonescu, revoltat după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”
Crin Antonescu a oferit prima reacție, după ce americanii au anunțat reducerea prezenței militare în țara noastră, de la aproximativ 1.700 de cadre, la 1.000. În opinia fostului...
Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea
Ieri, 18:28 - Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va participa joi, 30 octombrie, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Evenimentul va avea loc la Cotroceni, de la ora...
Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
Ieri, 17:06 - Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
Premierul Bolojan trebuie să retragă de urgență nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, consideră Victor Ponta. În caz contrar, Executivul va da impresia că România e...
Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
Ieri, 16:15 - Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de "ipocrizie", după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în...
Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”
Ieri, 14:35 - Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”
Liderul PNL Oradea, Florin Birta, declară miercuri, 29 octombrie, că propunerea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este un pas înainte pentru o guvernare bazată pe merit, profesionalism şi...
Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
Ieri, 14:07 - Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
Sociologul Gelu Duminică reacționează dur miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de...
Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
Ieri, 13:23 - Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu...
Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
Ieri, 12:33 - Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, îl critică dur pe Sorin Grindeanu pentru opoziția față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, acuzându-l de ipocrizie politică. Ea i-a...
Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
Ieri, 12:31 - Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
Cunoscuta realizatoare de televiziune Melania Medeleanu dezvăluie că, printre apropiații Oanei Gheorghiu, se știa că i se vor crea mari probleme, dacă va accepta să intre în politică, în...
#Sorin Grindeanu, #juramant, #vicepremier, #oana gheorghiu propunere vicepremier , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump, prima declaratie despre reducerea trupelor americane din Romania
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD și AUR fac front comun împotriva lui Ilie Bolojan. Premierul, chemat să dea socoteală în Parlament
  2. Grindeanu a anunțat că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Ce spune despre spitalul construit de aceasta
  3. Câți bani vor lua membrii secțiilor de votare din București și din restul țării la alegerile de pe 7 decembrie
  4. Horațiu Potra se întoarce voluntar în România. Ministrul Justiției detaliază procedura
  5. Grindeanu dezlănțuie un nou atac la adresa lui Bolojan: "O guvernare nu stă într-un om, Olguţa a spus un lucru corect. Cineva trebuie să plătească, să fie responsabil"
  6. AUR analizează trei nume pentru susținerea la alegerile din București: "Sunt analize interne. Aceste alegeri nu sunt atât de relevante"
  7. Secretarul general al Guvernului, despre creșterea salariului minim: „Suntem captivi prejudecăților patronilor din România”
  8. Cum răspunde PSD, acuzat că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Băluță în alegerile de la București: „Suntem oameni serioși”
  9. Bolojan i-a mulțumit Oanei Gheorghiu că a acceptat să facă parte din Guvern: "Nimeni nu îți donează milioane de euro pentru a face proiecte dacă nu are încredere în ce faci"
  10. Călin Georgescu despre retragerea trupelor americane: "Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către un oficial român de rang înalt nu a trecut neobservată la Washington"