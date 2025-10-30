Grindeanu a anunțat că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Ce spune despre spitalul construit de aceasta

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu la Palatul Cotroceni și subliniază că nu își schimbă punctul de vedere privind pozițiile sale critice față de anumite poziții ale vicepremierului, deși îi recunoaște meritele pentru activitatea desfășurată la fundație și colaborarea cu miniștrii PSD.

”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, să nu credeţi că am venit la prietenii în Târgu Jiu şi mi-am schimbat punctul de vedere. Eu n-am nimic, dar absolut nimic cu doamna vicepremier, legat de activitatea lăudabilă pe care dânsa a făcut-o la acea fundaţie. În paranteză, fie spus, să ştiţi că a colaborat cu diverşi miniştri PSD, în această perioadă şi miniştrii PSD şi-au dat concurs în a se întâmpla acel proiect. Toate felicitările, n-am niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Am o problemă, când devii oficial - şi asta am încercat să atrag atenţia - al statului român, chiar vicepremier şi ai aceste poziţii anti-administraţia Trump. Da, aici e punctul în care ne separăm. Dar, în rest, felicitări, mult succes, felicitări pentru ceea ce a făcut. Nu încercăm să amestecăm lucrurile”, a declarat joi, 30 octombrie, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Gorj.

Liderul interimar al PSD a fost întrebat dacă a fost chemat la depunerea jurământului vicepremierului Oana Gheorghiu, la Palatul Cotroceni.

”Nu. După cum aţi văzut, sunt aici, dar nici invitat n-am fost”, a arătat el.

