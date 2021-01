Grindeanu: Orban sa ii ceara lui Alexe sa demisioneze din functia de presedinte al CJ Iasi

"Conform DNA, Costel Alexe - PNL a luat spaga in timp ce era ministru, cand lumea era tinuta in case. Sunt trei lucruri care trebuie facute urgent:1. Orban sa ii ceara lui Alexe sa demisioneze din functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi;2. Iohannis sa incuviinteze cu celeritate cererea DNA de incepere a urmaririi penale;3. USR + sa iasa public si sa explice cum partidul " fara penali in functii publice"s-a asociat la guvernare cu o formatiune corupta ca PNL?!Sa pui ministru un panglicar care cere mita in tone de tabla arata ca PNL-ul lui Orban a devenit adevaratul Om de Tinichea din politica romaneasca! Nu este un partid , ci o gasca penala care - la adapostul pandemiei - a devalizat bugetul Romaniei!", a scris Sorin Grindeanu luni pe Facebook Directia Nationala Anticoruptie solicita incuviintarea urmaririi penale a fostului ministru si fost deputat , pentru luare de mita si instigare la delapidare, dupa ce ar fi cerut de la managerul unui combinat siderurgic 22 de tone de produse din tabla, pentru alocarea cu titlu gratuit catre fabrica respectiva a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si monitorizarea masurilor luate pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme.CITESTE SI: Cine este si ce avere impresionanta are Costel Alexe. Fostul ministru PNL al Mediului este cercetat de DNA pentru coruptie