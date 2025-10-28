Nicușor Dan spune că l-ar nominaliza pe Sorin Grindeanu ca premier. "Nu se poate fără PSD. Asta este adevărul"

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:14
53 citiri
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că este pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. „Suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă și stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Ăsta este adevărul”, a spus șeful statului.

Întrebat, într-un interviu acordat ziarului Cotidianul, dacă îl va desemna premier pe Sorin Grindeanu în cazul în care acesta va fi ales președinte al PSD și va fi propunerea oficială a partidului, Nicușor Dan a afirmat:

„În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an și jumătate.”

Șefului statului care a protestat față de guvernul condus de Grindeanu, în 2017, în contextul Ordonanței 13. spune că acum esteo situație diferită:

„Îmi amintesc foarte bine, dar așa cum îmi amintesc totodată și configurația parlamentară din 2016-2020. Eu eram un proaspăt deputat USR.

Suntem într-o situație politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulți dintre votanții mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă și stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul.”

Întrebat din nou dacă este pregătit să-l desemneze pe Sorin Grindeanu premier, Nicușor Dan a reiterat poziția sa:

„Da. Întrebarea mea – pentru oamenii care au dreptul să gândească altfel. Întrebarea mea este care este alternativa la această stabilitate de care eu vorbesc? Pentru că, dacă ne uităm, o să vedem că nu avem. De asta e foarte frumos când, democratic și cu valoare intelectuală, totul e foarte frumos când emiți opinii în spațiu public, dar în momentul în care te uiți la o realitate și o majoritate pentru o decizie, atunci trebuie să asumi asta.”

