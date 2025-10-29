Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier

Theodor Paleologu l-a atacat dur pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în scandalul legat de propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.

„Marchiza de Nordis, née Grindeanu, de fapt o pațachină cu pene, face ochi dulci celor doi mahări de peste Ocean: Trump și Vance. Se erijează în apărătoare a lor - poate, poate se face remarcată. Nimeni nu are voie să ocupe vreo funcție publică fără certificat de conformitate. Nici cu o floare să nu-i atingi, că marchiza face scandal”, a scris Paleologu, ironizând intervenția lui Grindeanu, care ceruse retragerea propunerii.

Grindeanu, împotriva numirii Oanei Gheorghiu

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a atacat pe Facebook marți seară, decizia luată de Ilie Bolojan. Grindeanu i-a cerut acestuia să retragă propunerea deoarece Oana Gheorghiu ar fi anti-americană.

"Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!", a scris pe rețeaua de socializare Sorin Grindeanu.

Ce a scris Gheorghiu

În februarie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oana Gheorghiu îi ataca extrem de dur pe Trump și JD Vance, după scandalul cu Zelenski de la Casa Albă.

"Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om"

