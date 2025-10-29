Grindeanu face iar scandal, pe tema „Gheorghiu”. Atac la adresa premierului Bolojan: „Contribuie la adâncirea confuziei!”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 21:36
103 citiri
Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu, FOTO: Captură video Facebook PSD

Miercuri seara, 29 octombrie, Sorin Grindeanu a ieșit la atac. Președintele interimar al PSD trage la răspundere premierul Bolojan, dar și pe Andrei Muraru pentru desemnarea controversată în funcția de vicepremier, respectiv pentru tăcerea oficialilor responsabili.

„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase.

În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor.

Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României.

Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează.

Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente.

Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral.

Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește - prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior - îndoiala în relația cu Partenerul Strategic.

În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, a transmis Grindeanu, pe Facebook.

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
