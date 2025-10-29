Grindeanu face iar scandal, pe tema „Gheorghiu”. Atac la adresa premierului Bolojan: „Contribuie la adâncirea confuziei!”

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 21:36
103 citiri
Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu, FOTO: Captură video Facebook PSD
Miercuri seara, 29 octombrie, Sorin Grindeanu a ieșit la atac. Președintele interimar al PSD trage la răspundere premierul Bolojan, dar și pe Andrei Muraru pentru desemnarea controversată în funcția de vicepremier, respectiv pentru tăcerea oficialilor responsabili.
„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase.
În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor.
Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României.
Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează.
Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente.
Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral.
Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește - prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior - îndoiala în relația cu Partenerul Strategic.
În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.
Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, a transmis Grindeanu, pe Facebook.
„Caracter infect” și „un golan” sunt doar câteva dintre cuvintele prin care Oana Gheorghiu l-a etichetat pe Donald Trump, inclusiv în 2025, prin intermediul unor postări publice făcute pe Facebook.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
Miercuri seara, 29 octombrie, Sorin Grindeanu a ieșit la atac. Președintele interimar al PSD trage la răspundere premierul Bolojan, dar și pe Andrei Muraru pentru desemnarea controversată în...
Crin Antonescu a oferit prima reacție, după ce americanii au anunțat reducerea prezenței militare în țara noastră, de la aproximativ 1.700 de cadre, la 1.000.
În opinia fostului...
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va participa joi, 30 octombrie, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Evenimentul va avea loc la Cotroceni, de la ora...
Premierul Bolojan trebuie să retragă de urgență nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, consideră Victor Ponta. În caz contrar, Executivul va da impresia că România e...
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de "ipocrizie", după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în...
Liderul PNL Oradea, Florin Birta, declară miercuri, 29 octombrie, că propunerea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este un pas înainte pentru o guvernare bazată pe merit, profesionalism şi...
Sociologul Gelu Duminică reacționează dur miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de...
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu...
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, îl critică dur pe Sorin Grindeanu pentru opoziția față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, acuzându-l de ipocrizie politică.
Ea i-a...
Cunoscuta realizatoare de televiziune Melania Medeleanu dezvăluie că, printre apropiații Oanei Gheorghiu, se știa că i se vor crea mari probleme, dacă va accepta să intre în politică, în...
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri, 29 octombrie, reacția PSD la propunerea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. El a sugerat apoi...
Theodor Paleologu l-a atacat dur pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în scandalul legat de propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.
„Marchiza de Nordis, née...
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi ia apărarea co-fondatoarei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut...
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, a reacționat miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea...
Analistul politic Alexandru Coita a comentat valul de reacții legate de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Coita a criticat atât...
Liderul AUR George Simion a transmis marți seară un mesaj video dur în care îl atacă pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl cataloghează drept „penibil” și...
Un nou scandal se prefigurează în Coaliție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru,...
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj despre Oana Gheorghiu, cu prilejul numirii acesteia, de către premierul Bolojan, în funcția de vicepremier.
Textul postat de CTP...