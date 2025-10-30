Grindeanu dezlănțuie un nou atac la adresa lui Bolojan: "O guvernare nu stă într-un om, Olguţa a spus un lucru corect. Cineva trebuie să plătească, să fie responsabil"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că o guvernare nu stă într-un om, despre depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD el arătând că primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a spus un lucru corect, şi anume că, dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, cineva trebuie să plătească, să fie responsabil.

”O guvernare nu stă într-un om. Aici nu-i vorba că vreau eu moţiuni de cenzură sau nu vreau, că spune Olguţa ceva sau... Olguţa a spus un lucru corect. A spus că dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, că nu ne îndeplinim o bornă din PNRR, atunci cineva trebuie să plătească, să fie responsabil. Asta a spus Olguţa”, a declarat Sorin Grindeanu, la Gorj, despre depunerea unei moţiuni de cenzură, de către PSD, în cazul în care proiectul privind pensiile magistraţilor este respins, din nou, la CCR.

Liderul interimar al PSD a arătat că ”această sumă este de trei ori mai mare decât CASS-ul pus de acest guvern pentru mame”.

”Acolo sunt 80 de milioane de euro. Atâta s-a reuşit sau se reuşeşte a se strânge prin această introducere de CASS. Şi noi ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro, aşa, fiindcă nu vrem noi să încercăm să deblocăm o situaţie. Să ştiţi că aceste lucruri nu pot să treacă aşa. Şi da, vom face evaluarea, evident”, a subliniat Grindeanu.

Ads