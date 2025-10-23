Opinie: Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției?

Mizele conflictului din coaliția de guvernământ au legătură cu decredibilizarea premierului Ilie Bolojan, cu o restaurație similară celei din perioada Dragnea, cu bătălia pentru controlul instanțelor și parchetelor.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, e interesat să tergiverseze legea pensionării magistraților, iar graba premierului Ilie Bolojan de a închide acest capitol îl dă peste cap. „Trebuie să plece acasă”, crede Grindeanu, nervos că șeful guvernului nu e de acord cu înființarea unui grup de lucru care să refacă reforma pensiilor judecătorilor și procurorilor, după respingerea ei la CCR.

Curtea Constituțională (CCR) a respins-o pe formă, nu pe conținut, sub pretextul că legea nu a avut avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), organismul care veghează asupra independenței Justiției. Liderul social-democraților susține, însă, că ar fi aflat „pe surse” din interiorul CCR că legea nu ar fi trecut de judecătorii constituționali, chiar dacă ar fi avut avizul necesar. Altfel spus, potrivit acestei declarații, comando-ul celor 4 judecători CCR numiți de PSD (foștii magistrați Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, fost șef al Curții de Conturi), + Mihaela Ciochină, judecătoarea numită de Klaus Iohannis, ar fi fost pregătiți să voteze împotriva reformei pensiilor magistraților, indiferent de conținutul acesteia. Legea propunea creșterea vârstei de pensionare, etapizată în următorii 10 ani, de la 48 la 65 de ani, mărirea vechimii necesare pensionării, de la 25 la 35 de ani, iar pensia să fie 70% din salariul net încasat în ultima lună, față de 80% din salariul brut, cât este în prezent, ceea ce poate furniza o pensie mai mare decât salariul.

Solidaritatea foștilor magistrați cu breasla lor e logică, dar lipsită de etică

La CCR, cel mai mare venit lunar îl are Cristian Deliorga, care primește o pensie mult mai mare decât salariul. De altfel, 6 din cei 9 judecători constituționali cumulează pensia cu salariul. Solidaritatea foștilor magistrați ajunși la CCR cu breasla din care provin e logică, dar lipsită de etică. Rolul judecătorilor constituționali e să verifice dacă legile adoptate sunt sau nu în conformitate cu legea supremă a statului. În cazul reformei pensiilor magistraților, doar au găsit un pretext pentru o respingere.

Sorin Grindeanu îl amenință pe primul ministru cu demisia dacă mai dă greș odată cu această lege pe care judecătorii și procurorii nu o vor. Liderul PSD mizează pe păstrarea majorității toxice de la CCR. În plus, reputația lui de personaj care sabotează reformele juridice ar putea garanta amânarea acestei legi cât mai mult. În 2017, când era prim-ministru, Sorin Grindeanu fusese de acord cu amnistierea unor fapte de corupție de care ar fi beneficiat mai mulți lideri PSD, inclusiv Liviu Dragnea, dar n-a apucat să o pună în practică. În schimb, a adoptat în ultima noapte de ianuarie 2017 Ordonanța de Urgență 13, care anula infracțiunea de neglijență în serviciu, introducea pragul de 200.000 de lei pentru existența infracțiunii de abuz în serviciu și anula ideea de favorizare a făptuitorului în cazul în care un membru de familie îl proteja pe un altul. Sub presiunea străzii a renunțat în final la aceste idealuri pro-corupție.

Sorin Grindeanu are propriile ambiții

Atunci făcea jocul fostului președinte PSD, Liviu Dragnea, care spera să scape de dosarul de corupție pentru a putea ajunge prim-ministru. Sorin Grindeanu era doar instrumentul prin care Dragnea și alți social-democrați cu probleme voiau să doarmă liniștiți. Între timp, are ambiții mai mari, vrea să fie ales, la Congresul din 7 noiembrie, președinte plin al PSD. Pentru a ajunge acolo, trebuie să-și protejeze oamenii mai bine decât a făcut-o în 2017. Miza e în continuare controlul asupra Justiției. Ministrul de resort, Radu Marinescu, este omul trimis de primărița Craiovei, Olguța Vasilescu, devenită una din cele mai puternice figuri din partid. Ministrul Justiției este omul cheie din guvern care îi propune președintelui întreaga elită a parchetelor: procurorul general, procurorul șef al DNA și adjuncții lui, șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și adjuncții lui, plus șefii de secții. Anul viitor se fac noi propuneri.

PSD vrea să controleze cât mai mult din această mare felie a magistraților, așa că încearcă să-i ajute, pentru ca, la rândul lor, să fie ajutat. Înalta Curte a făcut deja câțiva pași prietenoși spre PSD, în dosare importante, iar după respingerea legii la CCR, cei mai mulți procurori și judecători au ieșit din greva în care intraseră la sfârșitul lunii august. Sorin Grindeanu i-a cerut primului ministru să negocieze cu sistemul juridic, mai ales acum că s-au deblocat instanțele. Într-o astfel de discuție, reprezentanții magistraților i-ar fi cerut lui Ilie Bolojan să pună în aplicare noile măsuri de pensionare după anul 2050, potrivit unor surse demne de încredere, care susțin că nu a fost o glumă.

Reforma Bolojan se lovește, ca de atâtea ori în istoria recentă, de contrareforma PSD. Premierul se luptă cu întregul sistem care beneficiază de pensii preferențiale, de la serviciile secrete la Apărare, de la Ministerul de Interne la Justiției. Sorin Grindeanu are propriile ambiții, între ele și să-i slăbească poziția lui Bolojan în fața opiniei publice, în așa fel încât cariera lui să se încheie cu un eșec răsunător.

