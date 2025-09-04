Grindeanu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin: „Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid!”

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 14:15
345 citiri
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing Foto: Facebook/Adrian Nastase
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vine cu o nouă reacție în scandalul privind participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing.
„Doresc ca punctul meu de vedere să fie foarte clar în ceea ce privește participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing. Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze. Cei doi nu mai sunt membri ai PSD și, ca atare, nu am avut vreo discuție cu aceștia. Nici înainte, și nici ulterior vizitei de la Beijing”, scrie Grindeanu pe Facebook.
Acesta adaugă că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, are datoria de a evita orice ambiguitate „care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaționale”. „Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională”, spune Grindeanu.
Acesta se lansează într-o lecție despre politica externă, în condițiile declarațiilor făcute de actuala ministră de resort, Oana Țoiu.
„Politica externă a României are două niveluri:
– Securitate: suntem și rămânem ferm ancorați în angajamentele ce derivă din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO.
Acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecție sau alianțe militare în afara acestui cadru. Și cred că aceasta este atitudinea corectă și nu o să mă dezic de ea.
– Economie: ne dorim relații comerciale și investiții cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice.
China a fost și rămâne un partener economic important al României, iar relațiile noastre sunt apropiate. Și sper ca ele să se dezvolte pe termen mediu și lung. De aceea, viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea și întărirea prezenței noastre pe plan internațional prin contribuții consistente, care să fie dublate de pragmatism și o implicare mai activă a diplomației economice! Pentru a ne promova eficient interesele legitime în acest context geopolitic dificil este nevoie, în primul rând, de o analiză lucidă și de clarificări realiste în plan intern! Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.
Ce a declarat ministra de Externe
Oana Țoiu declarase, cu referire la vizita foștilor premieri Năstase și Dăncilă la Beijing, că patrioții nu se gudură pe lângă agresor și a subliniat că aceștia au mers ca persoane private și că nu reprezintă România.
”România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română. Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României. România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în această perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vine cu o nouă reacție în scandalul privind participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la...
Fosta ministră a Justiției Ana Birchall a acuzat-o joi, 4 septembrie, pe ministra de Externe Oana Țoiu că a declanșat un scandal diplomatic cu China. Birchall a amintit o postare a Oanei Țoiu...
Fostul premier al României, Victor Ponta, a comentat vizita președintelui polonez la Casa Albă și evoluția scandalurilor politice interne din România, în special vizita lui Adrian Năstase...
Ambasadei Chinei în România a explicat miercuri, 3 septembrie, cum au ajuns Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim, la parada militară de la Beijing.
În primul...
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și fost europarlamentar, consideră că vizita ei în Republica Populară Chineză, la invitația liderului comunist de la Beijing, nu contravine în niciun...
Oficiali de la Ambasada Chinei la București au avut o reacție publică după ce foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi...
Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping.
Miercuri, 3 septembrie,...
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde au fost prezenți și Vladimir...
Cristian Tudor Popescu (CTP) a oferit o reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat în China, la o mare paradă din Beijing, la invitația lui Xi Jinping. Gazetarul a...
Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, comentează prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din China, după...
Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China.
Dăncilă spune că ar vrea...
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare...
Fostul premier Adrian Năstase vine cu primele precizări, după ce a fost criticat de
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi...
Președintele USR București și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, reacționează dur după apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China....
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China, că este opțiunea dânșilor,...
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au întâlnit în China cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Dăncilă și Năstase s-au prezentat la ceremonia din Beijing în calitate de foști...
Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China, unde președintele Xi l-a așteptat pe Putin pe covorul roșu, reprezintă un aspect care a scandalizat MAE.
Oana Țoiu,...
Liderii BRICS - Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit la Beijing, în această săptămână, unde președintele chinez a pregătit o paradă militară fastuoasă. Alături de cei doi au...
Permite doar deplasari cu balerine la... Vezi tot
Exemplu tipic de... Vezi tot