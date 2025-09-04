Grindeanu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin: „Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid!”

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 14:15
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing Foto: Facebook/Adrian Nastase

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vine cu o nouă reacție în scandalul privind participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing.

„Doresc ca punctul meu de vedere să fie foarte clar în ceea ce privește participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing. Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze. Cei doi nu mai sunt membri ai PSD și, ca atare, nu am avut vreo discuție cu aceștia. Nici înainte, și nici ulterior vizitei de la Beijing”, scrie Grindeanu pe Facebook.

Acesta adaugă că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, are datoria de a evita orice ambiguitate „care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaționale”. „Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională”, spune Grindeanu.

Acesta se lansează într-o lecție despre politica externă, în condițiile declarațiilor făcute de actuala ministră de resort, Oana Țoiu.

„Politica externă a României are două niveluri:

Securitate: suntem și rămânem ferm ancorați în angajamentele ce derivă din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO.

Acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecție sau alianțe militare în afara acestui cadru. Și cred că aceasta este atitudinea corectă și nu o să mă dezic de ea.

– Economie: ne dorim relații comerciale și investiții cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice.

China a fost și rămâne un partener economic important al României, iar relațiile noastre sunt apropiate. Și sper ca ele să se dezvolte pe termen mediu și lung. De aceea, viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea și întărirea prezenței noastre pe plan internațional prin contribuții consistente, care să fie dublate de pragmatism și o implicare mai activă a diplomației economice! Pentru a ne promova eficient interesele legitime în acest context geopolitic dificil este nevoie, în primul rând, de o analiză lucidă și de clarificări realiste în plan intern! Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Ce a declarat ministra de Externe

Oana Țoiu declarase, cu referire la vizita foștilor premieri Năstase și Dăncilă la Beijing, că patrioții nu se gudură pe lângă agresor și a subliniat că aceștia au mers ca persoane private și că nu reprezintă România.

”România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română. Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României. România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în această perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”.

Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
