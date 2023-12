Premierul Sorin Grindeanu a anuntat, marti, ca va cere o situatie a numirilor facute in consiliile de administratie la companii de stat, precizand ca a vazut "atentionari" in acest sens, in ultimele saptamani, in presa. Intrebat la postul B1 TV pe ce criterii se fac numirile in consiliile de administratie din companiile de stat din Energie,...