Romania are nevoie de stabilitate si predictibilitate, spune, duminica seara, premierul Sorin Grindeanu, intr-o postare pe Facebook.

Ziua in care prim ministrul a decis sa transmita acest mesaj coincide cu termenul-limita anuntat de liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru evaluarea implementarii programului de guvernare si stabilirea ministrilor care sa fie remaniati.

Azi, Dragnea termina evaluarea aplicarii programului de guvernare. De luni incep discutiile cu ministrii

Mai mult, in ultima vreme, tot mai multi lideri PSD l-au atacat chiar pe premierul Grindeanu, cea mai vocala fiind primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a lasat sa se inteleaga ca sustinerea PSD pentru Grindeanu e ca si inexistenta in acest moment.

Firea descrie scenariul schimbarii lui Grindeanu: Are un alt "spate". Viitorul premier - o femeie

Acesta este contextul in care premierul Sorin Grindeanu a decis sa posteze un mesaj pe Facebook, care aparent nu are un subiect foarte clar, insa lasa sa se inteleaga ca nu este momentul pentru o schmbare la nivelul guvernului.

"Romania are astazi in fata mai multe oportunitati, care ne pot indrepta decisiv pe drumul progresului si prosperitatii. Dar pentru asta avem nevoie de stabilitate si predictibilitate", se arata in mesajul prim ministrului.

"Votul din decembrie 2016 ne-a aratat ca si romanii vor acelasi lucru: un guvern cu larga sustinere parlamentara si stabil. Aceasta incredere pe care ne-au acordat-o romanii nu poate fi inselata cu noi schimbari, noi crize politice, eventual alte alegeri - intr-un cuvant INSTABILITATE", continua Sorin Grindeanu.

El accentueaza nevoia de stabilitate invocand contactele externe din ultima vreme, avute atat de presedintele Iohannis, cat si de prim ministru: "Vizita lui Klaus Iohannis in SUA a relansat parteneriatul nostru strategic. Intalnirile pe care le-am avut in Israel, Austria, Franta si Croatia, contactele cu oficiali UE, tot acest efort merge in aceeasi directie: sa aratam ca Romania este capabila sa-si respecte promisiunile, ca investitorii pot avea incredere in noi".

Dupa care, Grindeanu indica si calea prin care s-ar putea mentine aceasta stabilitate: "Depinde de noi sa aratam ca suntem o natiune unita si determinata sa mearga pe drumul cel bun. Cred ca dialogul intre Presedintia Romaniei, Senat, Camera Deputatilor si Guvern este important".

In finalul mesajului, Grindeanu atrage atentia ca avem in fata aceste oportunitati si ca este nevoie sa "avem suficienta maturitate politica si viziune sa si profitam de ele". De aceea, Romania are nevoie de stabilitate si predictibilitate!, incheie premierul.

Ce i-a raspuns Liviu Dragnea

Desi nicaieri in postare, premierul nu il indica pe Dragnea, presedintele PSD, i-a raspuns lui Sorin Grindeanu, duminica, la Romania TV. Liviu Dragnea a comentat postarea pe Facebook a premierului Grindeanu si a sustinut ca este greu sa-i spuna cineva ca nu tine la stabilitatea tarii, ca stabilitatea unei tari nu sta intr-o persoana si ca "ar trebui sa fim mai atenti cu ce se intampla la programul de guvernare".

"Recunosc ca raman putin surprins de aceste declaratii. Este greu sa-mi spuna mie cineva ca nu tin la stabilitatea acestei tari (...) Eu nu am marsat la anumite decizii care ar fi putut duce la instabilitate. Ii multumesc premierului pentru grija pe care o poarta stabilitatii tarii. Cred ca ar trebui sa stam mult mai atenti cu ce s-a intamplat cu programul de guvernare".

Dragnea a mai spus ca stabilitatea Romaniei nu depinde de o persoana sau de un grup de persoane si ca nimeni nu ocupa functii pe viata: "Se mai intampla in lume odata la o suta de ani sa se mai schimbe si guvernele, dar important este programul de guvernare."

"Eu n-am experienta politica a primului-ministru, dar mi-aduc aminte ca am condus partidul care a castigat alegerile cu un scor mare, pe baza programului de guvernare", a mai spus Dragnea.

Seful PSD a adaugat: "O sa ma gandesc foarte serios, chiar o sa analizez fiecare cuvant din acea declaratie, sau postare, o sa il sun si pe dl Tariceanu".

Duminica seara intr-o scurta declaratie pentru jurnalisti de la sediul PSD, Dragnea a transmis ca nu a descifrat in totalitate mesajul lui Grindeanu.

"Am citit o data si nu am putut sa il descifrez in totalitate. Maine il sun pe Tariceanu si o sa il traducem. E un mesaj pe care l-am citit. E in regula. Sunt preocuparile premierului si ale noastre", a spus Dragnea.

