După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 11:34
După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
Sorin Grindeanu FOTO: Hepta

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, participă la Congresul Socialiștilor Europeni organizat sub deviza „mobilizare progresistă”, asta după ce conducerea PSD a decis eliminarea termenului „progresist” din statutul partidului.

În cadrul congresului PES, care va avea loc în perioada 16-18 octombrie, la Amsterdam, Grindeanu va lua cuvântul și va ține un discurs, potrivit G4Media.

Sloganul congresului este „Progressive mobilization in Europe and beyond” și își propune să-i mobilizeze „pe toți cei care sunt dedicați valorilor progresiste”.

Președintele interimar al PSD și unicul candidat la șefia partidului la viitorul congres din 7 noiembrie a propus în ședința de luni a conducerii ca termenul ”progresist” să fie eliminat din statutul PSD.

Acesta a precizat public că în statut vor fi adăugate mai multe noțiuni care fac referire la „tradiție” și „religie”.

Mai mulți lideri ai partidului au precizat că noțiunea de partid „progresist” nu mai corespunde definiției din anii 2000, când partidul a stabilit noul statut.

#Sorin Grindeanu, #PSD, #socialistii europeni, #progresism , #stiri Sorin Grindeanu
