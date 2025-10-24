Sorin Grindeanu, proiect paralel pe reforma pensiilor speciale: întâlnire cu cei mai importanți actori din Justiție, fără Ilie Bolojan

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:52
643 citiri
Liderul PSD, Sorin Grindeanu FOTO Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, 24 octombrie, inițierea unui nou demers legislativ privind reforma pensiilor speciale, cu accent pe pensiile magistraților. Proiectul, derulat în paralel cu inițiativele Guvernului condus de Ilie Bolojan, își propune, spune Grindeanu, să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

„Dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție.

Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională”, a anunțat Sorin Grindeanu pe Facebook.

Consultări la nivel înalt în justiție

Sorin Grindeanu a precizat că a avut un „dialog constructiv” cu reprezentanți de vârf ai sistemului judiciar: Elena Costache, președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), și Alex Florența, procurorul general al României. La întâlnire au mai participat Radu Marinescu, ministrul Justiției, Florin Manole, ministrul Muncii, și Marian Neacșu, vicepremier.

„Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu.

Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile.

Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție.

Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”, a transmis președintele PSD.

Sorin Grindeanu este în dispută directă cu premierul Ilie Bolojan, care ar fi vrut să gestioneze exclusiv reforma pensiilor speciale, mai ales după ce judecătorii propuși de PSD la CCR au blocat pentru moment cea mai importantă reformă din sistemul de Justiție.

#Sorin Grindeanu, #PSD, #pensii speciale, #proiect, #guvern , #stiri Sorin Grindeanu
