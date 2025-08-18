Grindeanu respinge scenariul ieșirii de la guvernare din partea PSD și colaborarea cu AUR: „Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate” VIDEO

Luni, 18 august, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit despre scenariul ieșirii de la guvernare al partidului pe care-l conduce, pe fondul speculațiilor din ultimele săptămâni.

Sorin Grindeanu a respins varianta părăsirii coaliției. El a explicat că formațiunile de la putere, susținute și de grupul minorităților, „trebuie să învețe” să lucreze împreună. În ultima săptămână, Grindeanu a avut mai multe discuții tête-à-tête cu premierul Bolojan, a menționat liderul interimar al PSD.

În plus, Grindeanu a exclus un guvern cu AUR. „Ne convine să avem stabilitate în România. Unele măsuri sunt dureroase, dar această coaliție merge înainte. Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate.”

Pe data de 24 august este programat Congresul PSD. Pentru funcția de președinte ar urma să candideze Sorin Grindeanu și Titus Corlățean - care ar beneficia de multă susținere din teritoriu, din partea membrilor, nu neapărat și de susținerea liderilor de filiale.

