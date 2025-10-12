Sorin Grindeanu anunță că PSD „va repara măsurile excesive” ale Guvernului de a impune CASS pentru anumite categorii. „Unele dintre ele sunt extreme”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat duminică seară, 12octombrie, că i se pare excesivă măsura de a impune CASS pentru anumite categorii, cum ar fi foştii deţinuţi politici, veteranii de război sau urmaşii acestora, şi a precizat că social-democraţii vor încerca să repare aceste lucruri.

”Fiind un partid de stânga, de centru-stânga, încercam să mai atenuăm din anumite măsuri, care unele dintre ele sunt extreme şi putem să detaliem dacă vreţi. Ne aşteptăm să fie luate în seamnă propunerile PSD şi datorită ponderii pe care le avem în Parlament şi datorită validităţii acestor propuneri”, a declarat Sorin Grindeanu, duminică seară la Antena 3.

Liderul interimar al PSD a adăugat că social-democraţii cor încerca să repare unele măsuri luate de Guvern.

”Am anunţat din momentul în care a fost asumarea pe pachetul 1. Vă rog să luaţi discursul meu din Parlament, de la moţiunea de cenzură depusă atunci pe pachetul 1, în vară, am spus că noi vom încerca să reparăm excesele. Mi se pare excesiv să crezi că vei reface deficitul cu CASS pentru deţinuţii politici, foştii deţinuiţi politici, că refaci CASS-ul cu veteranii de război şi invalizi sau urmaşi, văduve de război şi, chiar dacă vrei să contribui la o politică sănătoasă - care e absolut necesară în România - că refaci deficitul cu CASS-ul pentru mame. Şi astea sunt lucruri pe care le-am anunţat. Sunt lucruri care le-am anunţat de atunci când vom încerca să le reparăm”, a mai declarat Grindeanu.

Ads

Primul pachet de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament a introdus CASS pentru mai multe categorii de persoane, premierul Ilie Bolojan susţinând că este necesară creşterea numărului de persoane care cotizează pentru ca sistemul să nu intre în colaps.

Ads