Grindeanu se plânge că pensiile magistraților au blocat coaliția: ”De 10 zile stăm şi pierdem timp, tăiem frunze la câini, facem fotosinteză”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a plâns joi, 30 noiembrie, de lipsa de progres în coaliție pe tema reformei pensiilor speciale ale magistraților. Social-democratul a spus, în legătură cu modificarea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, declarat neconstituţional de CCR, că se pierde timp în Coaliţie de zece zile, neexistând un consens.

„Suntem în situaţia următoare: avem o lege deja de o săptămână care este declarată neconstituţională, noi, Coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză, asta când e soare, nu încercăm să găsim soluţii să deblocăm situaţia, aşteptăm motivarea CCR, sunt zece zile deja de la decizie, încă nu a venit motivarea, probabil că o să mai dureze ceva, în acest timp noi am pierdut vremea în loc să încercăm să facem alt proiect, să găsim altă cale, de ce, pentru că ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro. Se pare că guvernul acesta îşi permite să piardă aceşti bani, fiindcă dacă mergem în această formă, să ştiţi că 28 noiembrie, data limită, n-are cum să ne prindă cu o lege promulgată. Dar noi de zece zile pierdem vremea, pentru că ba se spune „domnule, nu ne ducem, nu discutăm, nu vrem să găsim un proiect, că noi nu negociem, noi nu avem de ce să ne întâlnim cu actorii principali din justiţie, noi suntem prea zei, prea mari şi tari”, dar de zece zile stăm şi pierdem timp”, a afirmat Grindeanu, într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu.

El a adăugat că România „îşi permite să piardă 231 de milioane de euro fiindcă sunt unii inflexibili”.

„Noi am venit cu o soluţie, eu n-am făcut niciun fel de negociere că nu e treaba mea să fac, chiar dacă sunt preşedinte al Camerei Deputaţilor, eu am vrut să văd doar dacă actorii principali din justiţie sunt dispuşi să aibă întâlniri cu cei care sunt în domeniu şi sunt specialişti şi să deblocăm situaţia şi să avem o lege în 28 noiembrie, ca să nu pierdem aceşti bani. Am fost făcut în fel şi chip, că negociez, că fac, că dreg, dar ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro fiindcă sunt unii inflexibili, în situaţia asta suntem şi de zece zile se pierde vremea la Guvern pe acest subiect. În protocolul Coaliţiei se spune că se ia o decizie în consens, dacă există consens, unanimitate. În acest moment nu există. (...) Nefiind consens, lucrurile sunt blocate în acest moment şi se pierde vremea. Marţi avem iarăşi coaliţie, dar deja marţi avem două săptămâni de la decizia CCR, sper să avem motivare, n-am de unde să ştiu dacă marţi va fi motivare”, a adăugat liderul PSD.

Curtea Constituţională a României a admis, pe 20 octombrie, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional.

