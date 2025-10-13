PSD decide astăzi când are loc congresul prin care se alege conducerea partidului. Sorin Grindeanu a rămas singurul candidat

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 09:56
PSD decide astăzi când are loc congresul prin care se alege conducerea partidului. Sorin Grindeanu a rămas singurul candidat
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

Consiliul Politic Național al PSD se reunește luni, începând cu ora 16:00, pentru a stabili data viitorului Congres care va desemna noua conducere a partidului, ce ar putea avea loc la finalul lunii octombrie sau în prima săptămână din noiembrie.

Interimatul funcției de președinte este asigurat de Sorin Grindeanu din 20 mai 2025, după demisia lui Marcel Ciolacu, care a condus partidul din august 2020.

Surse politice au declarat pentru G4Media.ro că europarlamentarul Claudiu Manda are șanse mari să fie propunerea lui Grindeanu pentru funcția de secretar general, în prezent ocupată de Paul Stănescu.

Grindeanu a rămas deocamdată singurul candidat, după ce Titus Corlățean a anunțat că se retrage acuzând presiuni asupra familiei și jocuri de culise.

"Au trecut două luni de când din acest loc, din fața Parlamentului, am anunțat public angajamentul și dorința mea de a-mi asuma candidatură la președinția Partidului Social-Democrat la viitorul congres. Au fost două lunii pline, intense de discuții pretutine în țară cu colege și colege de partid. Alternativa pe care am încercat să o ofer: o echipă de oameni pregătiți, educați, cu limb străine, cu credibilitate, care să ofere speranță membrilor, simpatizanților de partid și să relanseze acest partid, nu este fezabilă. Partidul Social Democrat seamănă tot mai puțin cu un partid politic. Este mai degrabă o entitate cu conținut economic, cu un profil de lideri tranzacționali care preferă să își negocieze, să tranzacționeze propriile interese, influențe, putere, poziții de influență, proiecte și bani. Asta este realitatea. A vorbi astăzi în PSD despre o viziune politică ideologică de relansare a PSD, de reînnoire, despre valori, despre principii, e un lucru neobișnuit", a spus Corlățean.

