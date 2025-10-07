PSD-Grindeanu lasă reforma în mâna primarilor: „Este încercarea social-democraților de a-și menține poziția în preferințele electoratului”

PSD condus interimar de Sorin Grindeanu face reformă în stil propriu și a decis să lase primarilor libertatea de a alege între desființarea unui post din cinci sau reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale. Social-democrații au stabilit să susțină în Coaliția de guvernare varianta discutată săptămâna trecută cu liderii PNL, USR și UDMR, o formulă flexibilă a reformei în administrația publică, gândită să nu provoace tensiuni majore în teritoriu.

Potrivit propunerii, tăierile vor fi aplicate diferențiat: unele unități administrativ-teritoriale vor putea opta pentru reducerea de personal, în timp ce altele, mai ales comunele și orașele mici, vor avea posibilitatea să diminueze cheltuielile printr-o scădere temporară a salariilor. În administrația centrală, PSD urmează să propună o reducere de 10% din personal, în încercarea de a demonstra că și aparatul guvernamental contribuie la „efortul de reformă”.

Măsura vine într-un context cu presiuni tot mai mari asupra bugetului și cu o opinie publică tot mai sceptică în privința reformelor anunțate, dar amânate în repetate rânduri. Lăsând decizia finală la nivel local, PSD încearcă, potrivit mai multor analiști, să evite nemulțumirea primarilor, o categorie esențială pentru partid, care deține cea mai extinsă rețea de reprezentare în administrația locală.

În același timp, gestul poate fi interpretat precum o tentativă de a împăca dorința de reformă cerută de partenerii de coaliție și instituțiile europene cu realitatea politică internă, unde pierderea sprijinului primarilor ar putea avea consecințe serioase în plan electoral.

Analistul politic Nicu Tașcă, Trainer & PR Specialist și manager al Academiei de Democrație, Comunitate și Mediu, a comentat pentru Ziare.com decizia de a transfera responsabilitatea reformei administrative către primării. Acesta consideră că măsura lasă impresia unei reforme, dar fără impact structural real.

„Vocea primarilor este foarte puternică în PSD”

Nicu Tașcă este de părere că această atitudine arată preocuparea PSD de a nu-și periclita relația cu primarii, nucleul dur al partidului în teritoriu.

„Este încercarea PSD de a-și menține poziția în preferințele electoratului și în ochii primarilor, știut fiind că deține cel mai mare număr de primari. Vocea primarilor este foarte puternică în PSD - vezi și prezența activă a primăriței Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care este un portstindard al intereselor primarilor din PSD și numai, chiar dacă eficiența lor electorală pare să fi scăzut în ultimii ani”, a opinat Nicu Tașcă pentru Ziare.com.

O reformă simbolică?

Potrivit analistului, mulți primari vor alege reducerea temporară a cheltuielilor salariale, pentru a da impresia că se fac schimbări, fără a afecta în mod real structura administrației locale.

„Estimez că mulți primari vor alege reducerea temporară a cheltuielilor salariale pentru a arăta că fac totuși o mică reformă”, a spus Nicu Tașcă pentru Ziare.com.

