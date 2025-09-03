Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China, că este opțiunea dânșilor, personală, iar linia PSD este pro-europeană, el adăugând că, dacă ar fi fost în locul lor, în mod sigur ar fi evitat asemenea situații.

”Nu-i vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală. Linia PSD-ul, știți, e pro-europeană. Eu, dacă aș fi fost în locul lor, (..) în mod sigur aș fi evitat asemenea situații. Dar, repet, este opțiunea personală, nu de partid, nu are nici o legătură, este opțiunea personală atât a domnului Adrian Năstase, cât și a doamnei”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament.

Liderul interimar al PSD a precizat că ”este loc de relații mai strânse cu Statele Unite ale Americii și e loc de relații și mai strânse cu Uniunea Europeană”.

”Astea sunt drumurile pe care mai trebuie să ne ducem. Neexcludându-se unul pe celălalt, ci fiind complementare. Și relația transatlantică și relația europeană”, a mai spus Grindeanu. Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, alături de soția sa, au participat la parada militară organizată de președintele chinez Xi Jinping la Beijing, pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Cei trei apar în fotografii alături de Xi, de președintele rus Vladimir Putin și de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Năstase a scris pe blog că este invitat în China în calitate de fost demnitar.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, afirmă, în legătură cu participarea foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de președintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, că ”România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin astăzi”.

”Probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României - dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României”, consideră Țoiu.

